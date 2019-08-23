أضبط جهاز الاستقبال على تردد اذاعة القران الكريم  مصر على النايل سات

تردد اذاعة القران الكريم المصرية، تعتبر إذاعة القران الكريم مصرية يتابعها الملايين من المسلمين حول العالم العربي بشكل يومي، وتقوم بتقديم قراءة القران الكريم بأصوات مختلفة من قراء العالم العربي المتميزين بأصواتهم الجميلة بالإضافة إلى أنها تقدم العديد من البرامج الدينية المتنوعة في تفسير آيات القران الكريم، وتفسير الأحاديث الدينية، والفتاوى، وسوف نقوم اليوم بعرض تردد قناة إذاعة القران الكريم على النايل سات.

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تردد إذاعة القران الكريم مصر على النايل سات

يبحث الكثير من المسلمين عن تردد إذاعة القران الكريم الموجودة على النايل سات لأن معظم المستمعين خارج مصر لا يستطيعون الاستماع إلى هذه الإذاعة من خلال موجات الراديو الموجودة داخل مصر، ولكن اليوم سوف نقدم لكم تردد اذاعة القران الكريم على النايل سات الموجودة في الجدول التالي :

التردد 11766 الاستقطاب H الترميز 27500

تعرف على القنوات الآتية:

تردد اذاعة القران الكريم

تعتبر إذاعة القرآن الكريم من أقدم الإذاعات المصرية التي تقوم ببث القرآن الكريم في العالم منذ عام 1964 وتقدم القرآن الكريم بأصوات اشهر المشايخ منهم، محمد صديق المنشاوي، وعبد الباسط عبد الصمد، والحصري الطبلاوي، ومحمد رفعت، وتشتهر هذه الإذاعة بتقديم بعض البرامج المميزة منها براعم الإيمان، والعديد من البرامج الدينية التي تشمل تفسير القرآن الكريم، والفتاوى الإسلامية، وتقدم برنامج موسوعة الفقه الإسلامي، وإذاعة القرآن الكريم يهتم بمتابعتها ملايين المسلمين كل يوم.