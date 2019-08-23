Adjust – تردد قناة لنا بلاس على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة لنا بلاس الجديد، هذه القناة من القنوات العربية المميزة حيث تقدم محتوى هادف، وتعرض العديد من البرامج المتنوعة التي تختص أهم المبادئ العربية بشكل مبسط حتى يتمكن جميع المشاهدين من فهم المعلومات بشكل أوضح، وتتناسب هذه البرامج مع جميع الأعمار، والفئات المتنوعة بسبب تنوع محتوى البرامج، وتقوم بعمل المسلسلات الدرامية الحديثة، والمسلسلات القديمة بصورة أوضح من خلال تقنية hd وسوف نقدم اليوم تردد قناة لنا بلاس الجديد على النايل سات.

تعرف على:

تردد قناة لنا بلاس 2019

يمكن لجميع متابعي قناة لنا بلاس ضبط هذا التردد الجديد على الرسيفر الخاص بكم، ومتابعة جميع البرامج الهامة، والمفيدة التي تتناسب مع جميع الفئات، ومشاهدة المسلسلات التي تعرض على هذه القناة، ومتابعة الأخبار، وسوف نقوم بعرض تردد قناة لنا بلاس 2019 على النايل سات الموضح في الجدول التالي.

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 12226 (H) 27500 – 5/6 SD اسم القناة علي قائمة القنوات “lana +“

برنامج قناة لنا بلاس

برنامج البابوج للطربوش

برنامج ساعة من دمشق

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برنامج عبر الحدود

برنامج الراي العام

قناة لنا بلاس بث مباشر

قناة لنا بلاس تتواكب مع التكنولوجيا الحديثة، وتحاول دائما تقديم محتوى شيق ومميز، وترسيخ القيم الأخلاقية، والعادات الصحيحة في جميع المجالات المتنوعة بالإضافة إلى أنها تقوم بعرض أجمل المسلسلات الدرامية، ويمكن متابعة هذه القناة من أي مكان حول العالم من خلال الموقع الرسمي لقنة لنا بلاس الإنترنت أو يمكن متابعتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، والانستجرام.