frequency تردد قناة الكأس الرياضية ALKASS 2019 الناقلة لمباراة غرب آسيا للشباب تحديث أغسطس على القمر...

رصد أخبار تردد قناة الكاس الرياضية 2019، على كافة الأقمار الصناعية، حيث يرغب جميع متابعي الكرة المستديرة من كأس الأمم الأفريقية، وتعد قناة الكاس الرياضية، واحدة من أبرز القنوات التي تهتم بالشأن الرياضي بالتنافس مع شبكة بي ان سبورت، والتي تتمتع بالجمهور العريض من المتابعين، واليوم نضع بين أيديكم تردد قناة الكاس الرياضية.

تضم مجموعة القنوات الرياضية الكاس مجموعة من القنوات الرياضية والتي تخصصت في نقل ومتابعة أحداث الشأن الرياضي، تردد قناة الكاس الجديد 2019.

قناة الكاس الرياضية

قناة الكأس الرياضية، عبارة عن باقة من القنوات الرياضية التي تنتمي لمجموعة القنوات التلفزيونية القطرية، والتي تعمل على الإهتمام بنقل المباريات والدوريات الآسيوية والخليجية، بدأ بث القناة في الثامن والعشرين من ابريل 2006، حيث كان يطلق عليها في البداية قناة الدوري والكأس، ثم تم تجزأتها إلى 8 قنوات تخصصت في الشأن الرياضي.

تردد قناة الكاس على النايلسات وعرب سات

القمر الصناعي التردد الاستقطاب تصحيح الخطأ معدل الترميز Nilesat 101/102 7 غربا 12054 عمودي 3/4 27500 Arabsat 2C/2D/3A 26 شرقا 12034 افقي 3/4 27500

تردد قناة الكاس الرياضية الاولى على النايلسات والعربسات

القمر الصناعي التردد الاستقطاب تصحيح الخطأ معدل الترميز Nilesat 101/102 7 غربا 11919 أفقي 5/6 27500 Arabsat 2A 26 شرقا 12245 عمودي 3/4 27500

تردد قناة الكاس الثانية على النايلسات والعربسات

القمر الصناعي التردد الاستقطاب تصحيح الخطأ معدل الترميز Nilesat 101/102 7 غربا 11919 افقي 3/4 27500 Arabsat 2A 26 شرقا 12245 عمودي 3/4 27500

تردد قناة الكاس الثالثة على النايلسات والعرب سات

القمر الصناعي التردد الاستقطاب تصحيح الخطأ معدل الترميز Nilesat 101/102 7 غربا 11919 افقي 3/4 27500 Arabsat 2A 26 شرقا 12245 عمودي 3/4 27500

تردد قناة الكاس 5 على العربسات

القمر الصناعي التردد الاستقطاب تصحيح الخطأ معدل الترميز Arabsat 2A 26 شرقا 12418 افقي 3/4 27500

تردد قناة الكاس 6 على العرب سات

القمر الصناعي التردد الاستقطاب تصحيح الخطأ معدل الترميز Arabsat 2A 26 شرقا 12418 أفقي 3/4 27500

تردد قناة الكاس 7 على العرب سات

القمر الصناعي التردد الاستقطاب تصحيح الخطأ معدل الترميز Arabsat 2A 26 شرقا 12418 أفقي 3/4 27500

تردد قناة الكأس 8 على العرب سات

القمر الصناعي التردد الاستقطاب تصحيح الخطأ معدل الترميز Arabsat 2A 26 شرقا 12418 أفقي 3/4 27500

وسيتم تباعا تحديث كافة الترددات الموجودة في الجداول حال توفر أو حدوث أية تغييرات.

تحديث: تنطلق اليوم على قناة الكأس الرياضيه القطريه مباريات بطوله غرب آسيا للشباب والتي يقام في فلسطين.