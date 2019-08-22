تحديث اشارتها. تردد قناة بي اوت كيو Beoutq الجديد عقب عودة الاشارة وكيفية تشغيل القناة ومشاهدة...

تردد بي اوت كيو beoutQ الجديد اغسطس 2019 بعد توقف اشارة بث القناة على عرب سات بتاريخ الثلاثاء قبل الماضي، حيث تفاجئ الملايين من متابعي قنوات بي ان كيو بأختفاء أشارة النقل التابعة للقناة على الترددات القديمة، وبدأت الشائعات تطول مستقبل قدرة القناة على المواصلة في الموسم الجديد، خاصة مع بداية مباريات البريميرليغ، وسنرفق لكم تردد قناة بي اوت الجديد على العربسات.

تردد قناة بي اوت كيو الجديد

نشرت صفحة بي أوت كيو على حسابها الرسمي عبر تويتر أن توقف اشارة القناة لسبب أعمال الصيانة، والقناة ستعود للعمل اليوم الجمعة مع بداية مباريات الدوري الانجليزي مع لقاء ليفربول ونوريتش سيتي، وبالتالي لم تعلن القناة حتى اللحظة عن تردد جديد للبث، ولكن يفترض أن تبث على التردد التالي في حال عودتها للعمل اليوم.

تردد بي اوت كيو الجديد 11919 عمودي عرب سات

,وتنقل قناة بي أوت كيو العديد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات الأوروبية والعالمية، وحققت القناة نجاح كبير من وراء قرصنة محتويات قنوات بي إن سبورتس صاحبة حقوق النقل المباشر والحصري للبطولات في منطقة الشرق الأوسط. .

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قناة بي أوت كيو متابعة حالة التشغيل

قناة بي أوت كيو لا تزال متوقفة حتى لحظة كتابة المقال وسنقوم بمتابعة حالة القناة خلال الساعات المقبلة على الرسيفر الأصلي والرسيفرات الداعمة.

لا تزال قنوات بي أوت كيو متوقفة عن العمل منذ أاكثر من أسبوع، ويفترض أن تعود للعمل بحسب المؤشرات اليوم الأربعاء قبل السوبر الأوروبي على التردد أعلاه

تقارير حول عودة beout نهاية الأسبوع

اشارت تقارير صحافية أن قنوات بي أوت كيو ستعود مع نهاية الأسبوع الحالي للعمل عبر ترددات جديدة سيتم التنويه عنها لاحقاً