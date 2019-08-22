frequency تردد قناة فلسطين اليوم Palestine Al Yawm على القمر الصناعي نايلسات 2019

أخبار تردد قناة فلسطين اليوم، حيث نتابع معكم من خلال عرب نيوز تردد القنوات المفتوحة والمشفرة على القمر الصناعي نايلسات وعربسات، ونحن اليوم بصدد الحديث عن إحدى قنوات التلفزيون الفلسطيني 2019، وهي قناة فلسطين اليوم، المفتوحة الغير مشفرة على النايلسات، تردد قناة فلسطين اليوم.

ونقدم خلال السطور القادمة نبذة مختصرة عن قناة فلسطين اليوم، بالإضافة إلى تردد قناة فلسطين اليوم.

قناة فلسطين اليوم

قناة فلسطين اليوم، احدى القنوات الفلسطينية التي يتم بثها على القمر الصناعي نايلسات، قام باطلاق بث القناة مجموعة من رجال الأعمال والإعلاميين العرب والفلسطينين، وقد تم اطلاق قناة فلسطين اليوم خصيصا من أجل عرض القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في الحرية واستعادة أراضيه، وتهتم القناة على مدار 24 ساعة بنقل الأحداث اللحظية والحصرية لمختلف الأخبار الفلسطينية.

تردد قناة فلسطين اليوم

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايلسات 10873 V 27500 6/ 5

برامج قناة فلسطين اليوم