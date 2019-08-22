متابعة تردد قناة دبي الرياضية Dubai Sport 2019 |نايل سات| مباريات دوري الخليج الإماراتي

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القناة تعتبر من أبرز القنوات العربية الرياضية عبر الفضائيات، فقناة دبي الرياضية هي احدي القنوات الإماراتية المتخصصة في عالم الرياضة عبر الستالايت، كما أن قناة دبي الرياضية تتابع وتحلل كل جديد في عالم الرياضة وكرة القدم خاصة، لذا نالت شعبية جماهيرية كبيرة لدى الأشخاص الكرويين، فهي تقدم كل ما يعشقه محبي ومتابعي الرياضة في العالم بأسره، من خلال تقديم العديد من البرامج الرياضية المتخصصة، كما يمكن من خلالها الاستمتاع بمتابعة تفاصيل المباريات والبطولات الرياضية حول العالم.

قناة دبي الرياضية هي احدي قنوات مؤسسة دبي للإعلام، فمن خلال انتمائها لأكبر مؤسسة للإعلام في الشرق الأوسط استطاعت أن تجذب أنظار الجمهور العربي حول العالم، بتقديمها البطولات والدوريات المحلية والعربية والعالمية، بدون تشفير عبر شاشتها على مدار 24 ساعة، بجانب مجموعة مختارة من البرامج الرياضية وتقديم أستوديو تحليلي لكل مباراة، مع نخبة من أشهر الخبراء والمحللين في عالم الكروي العربي.

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قناة دبي الرياضية

اهتمت قناة دبي الرياضية بعرض محتوى رياضي ذو جودة ومنافسة عالية، لإرضاء مشاهديها حول العالم، وقد حرصت قناة دبي الرياضية أن تستخدم أحدث أساليب البث والأنظمة العالمية، فاستخدمت نظام الأتش دي عالي الجودة والتقنية.

قناة دبي الرياضة تعتبر واحدة من أفضل القنوات التي تعرض أهم مباريات كبار الفرق الرياضية المعروفة على مستوى العالم، لذا ننصح بمشاهدة قناة دبي الرياضية الأكثر شهرة عالمياً، وقد حرصت قناة دبي الرياضية الفضائية أن تتفاعل بشكل أكثر ايجابية مع جمهورها من خلال موقعها الإلكتروني عبر الانترنت.

برامج قناة دبي الرياضية

تقدم قناة دبي الرياضة باقة من البرامج الهادفة منها:

برنامج المنصة

برنامج على مسئووليتي

برنامج مباشر دبي

تردد قناة دبي الرياضية المفتوحة مجاناً نايل سات 2019

القمر التردد معدل الترميز تصحيح الخطأ الاستقطاب نايل سات 12322 12226 27500 4/3 أفقي H

تردد قناة دبي الرياضية المفتوحة عرب سات 2019

القمر التردد معدل الترميز تصحيح الخطأ الاستقطاب العرب سات 12130 27500 4/3 عمودي V

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