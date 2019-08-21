match مباراة الزوراء العراقي وطنجه على تردد قنوات أبو ظبي الرياضية الأولى والثانية AD sports 2019...

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أخبار تردد قناة أبو ظبي الرياضية الأولى، ننقل لكم تردد القنوات الرياضية الأكثر بحثا على القمر الصناعي النايلسات والعربسات، حيث نتابع اليوم تردد قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة والمشفرة، تردد قنوات أبو ظبي الرياضية الجديد HD، حيث تنطلق في تلك الأيام العديد من مباريات االدوريات الرياضية العالمية سواء العربية أو الأجنبية، والتي يتم نقلها من خلال تردد قناة أبو ظبي الرياضية الأولى، وقناة أبو ظبي الرياضية الثانية، تردد قنوات أبو ظبي الرياضية.
وننقل لكم باستمرار كافة الأخبار الهامة والتي تتعلق بتردد قنوات أبو ظبي الرياضية، وأهم الترددات الهامة على كافة الأقمار الصناعية سواء كانت العرب سات أو النايلسات، كما نتابع اليوم على قناة أبو ظبي الرياضية الأولى واحدة من مباريات بطولة الأندية العربية، ومباراة نادي الزوراء العراقي ونادي طنجه المغربي في تمام العاشره مساء اليوم.
قنوات أبو ظبي الرياضية AD sports
قناة أبو ظبي الرياضية، واحدة من باقة قنوات أبو ظبي والتي يتم بثها من دولة الإمارات العربية المتحدة من دبي، والتي تتبع شركة أبو ظبي للإعلام، تعمل سبعة أيام في الأسبوع، وتقوم ببث برامجها ومبارياتها على مدار 24 ساعة، تضم قنوات أبو ظبي 8 قنوات 4 قنوات منها مفتوحة وقناتين مشفرتين وقناة YAS Sports وهي قناة مفتوحة، وقناة EDGE المشفرة.
هذا وفي أكتوبر 2008 تم اطلاق قناة أبو ظبي الرياضية الثانية، حتى يتم عرض المباريات الرياضية، والتي يصادف توقيتها عرض مباراة أخرى على قناة أبو ظبي الرياضية الأولى، وحتى تتمكن من بث أكثر من مباراة في وقت واحد.
تردد قناة أبو ظبي الرياضية الأولى 1 HD
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|معامل الاستقطاب
|النايلسات
|12476
|27500
|2/ 3
|H
حيث نتابع من خلال شاشة قناة أبو ظبي الرياضية الأولى اليوم، واحدة من مباريات البطولة العربية للأندية، حيث يلتقي نادي الزوراء العراقي مع نظيره هورسيد الصومالي.
تردد قناة أبو ظبي الرياضية الثانية 2 HD
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|معامل التصحيح
|معامل الاستقطاب
|النايلسات
|12476
|27500
|2/ 3
|H
تردد قناة أبو ظبي الرياضية الثالثة 3 HD
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|معامل الاستقطاب
|النايلسات
|12092
|27500
|3/ 2
|V
|النايلسات
|11372
|27500
|3/ 2
|H
تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1، 2،3 HD
الدوريات التي تبثها قنوات أبو ظبي الرياضية
- كأس السوبر الأسباني.
- كأس السوبر الإيطالي.
- كأس السوبر الأماراتي.
- الدوري الكويتي.
- كأس الخليج العربي.
- الدوري البحريني.
- دوري الخليج العربي.
- كأس زايد لأندية الأبطال.
- نتابع في العاشرة من مساء اليوم واحدة من بمباريات البطولة العربية للأندية، حيث يلتقي فريق الزوراء العراقي بنادي طنجه المغربي، حسث تقوم قناة ابو ظبي الرياضية الأولى بنقل أحداث المباراة.