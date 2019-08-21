“news” عن قنوات بي أوت كيو هنا الأدلة على عودة القنوات للعمل قريباً على جميع الرسيفرات...

مجموعة قنوات بي أوت كيو، استطاعت خلال فترة وجيزة أن تستحوذ على نسبة كبيرة من المشاهدين للمباريات الكبرى، التي كانت حكراً على قنوات بي إن سبورت المشفرة، والمعروف أن مجموعة قنوات بي أوت كيو تهدف إلي محاربة الاحتكار، وتعمل على مشاهدة الجميع للمباريات بالمجان، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم أخر تفاصيل عودة بث القناة التي توقف وموعد عودة البث مرة أخرى، والجدير بالذكر أن مجموعة قنوات بي أوت كيو تضم عدد 10 قنوات تليفزيونية.

أكد مدير موقع قنوات بي أوت كيو أن القنوات ستعود من جديد والدليل القاطع على عودة القنوات هي خسارة مجموعة بي إن القضية القمر الصناعي عرب سات، و ضد المملكة العربية السعودية، فالقنوات تبث من كوبا وكولومبيا وهذين الدولتين غير خاضعتين لقوانين البث الخاصة بالفيفا، لأنهم غير موقعين على قوانين الفيفا للبث الفضائي وسوف تعود قريباً،

تتردد أنباء عن وجود اتفاق يتبلور الآن بين إدارة بي إن سبورت، وشبكة بي أوت كيو، يقضي بإنهاء القضايا المرفوعة من الشبكة القطرية، ضد مجموعة بي أوت مقابل تغير محتوي البث لقنوات بي أوت، والسماح لها بإعادة البث بنفس الاسم، ولكن بمحتوي جديد بعيد عن الرياضة وبث المباريات.

أعلن منذ 3 ساعات فقط “خالد موسي” مدير الموقع الرسمي لقنوات بي أوت كيو في القاهرة، أن كل ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي لم يصدر عن شركة بي أوت كيو، وأن سبب التوقف عن البث هو اختراق القنوات بواسطة شركة بي إن سبورت، التي فصلت الخدمة عن المشتركين، وأكد أن الشركة تعمل على إصلاح وحماية الشبكة من الاختراق، وسوف تعود للعمل مرة أخري، وطالب المشتركين بالتحلي بالصبر.



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الحساب الرسمي لشبكة بي أوت كيو

“قلنا لكم أننا سنعود واليوم عدنا.. انتظروا أن شاء الله العودة لجميع الأجهزة .. العودة للأسف في السعودية فقط على الجهاز الرسمي للتجربة على بعض الأجهزة سيتم قطع البث أيضاً لتكملت التحديثات لتعمل على كل الأجهزة”

تردد قنوات بي أوت كيو على النايل سات والعرب سات

سنقدم لكم أحدث تردد لمجموعة قنوات بي أوت كيو، وإذا حدث تعديل للتردد بعد التحديثات التي تجريها القناة حالياً سنوافيكم به في الحال.

القمر الصناعي اسم القناة التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز النايل سات beoutQ 12034 H 27500 عرب سات beoutQ 12207 H 27500 عرب سات beoutQ 11919 V 27500

موعد عودة بث قنوات بي أوت كيو

قال الحساب الرسمي لشبكة قنوات بي أوت كيو على موقع التدوينات على توتير، أن القنوات ستعود للعمل مساء اليوم الجمعة 9/8/2019، وأن هناك بعض التعديلات والتحديثات التي ستقوم بها الشركة، لتفادي التشويش في الفترة القادمة ومعروف أن المجموعة تبث من كولومبيا، وكانت قد تعرضت للشكاوى العديدة من قبل قنوات بي إن سبورت القطرية، لوقف بثها وسنتعرف في الفترة القليلة القادمة ما ستسفر عنه الأحداث.