فيديو يحسم الجدل حول عودة قنوات بي أوت كيو والقمر الصناعي عرب سات من خلال مداخلة لقناة سعودية وأنباء...

قنوات بي أوت كيو استطاعت في وقت قصير للغاية، أن تستحوذ على نسبة متابعة فاقت التوقعات بكثير، وجذبت الملايين من محبي الساحرة المستديرة في العالم العربي أجمع، يريدوا معرفة موعد عودة البث والقنوات بدأت بثها منذ عام تقريباً ومنذ ذلك التاريخ وجد المواطن العربي العادي المتوسط الدخل ضالته في تلك القنوات، لكي يستطيع أن يشبع رغبته في مشاهدة البطولات الكبري بالمجان وأصبح يتساءل “متى يعود البث لقنوات بي أوت كيو”.

أعلن الكاتب الصحفي السعودي سلمان الدوسري، في مقابلة لقناة العربية الإخبارية السعودية، أن حكم المحكمة الفرنسية يكذب شبكة قنوات بي إن سبورت، من خلال حكمها ببراءة القمر الصناعي عرب سات وقنوات بي أوت كيو، وهذا يمكن أن يكون دليل على عودة بي أوت من جديد.

صرح مدير الموقع الرسمي لقنوات بي أوت في القاهرة “خالد موسى”، أن كل ما سبق تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لم يصدر عن شركة بي أوت، وأن السبب في توقف قنوات بي أوت هو أختراق القنوات بواسطة شركة بي إن، وفصلت الخدمة عن المشتركين، وأكد على أن الشركة تعمل على أصلاح وحماية الشبكة من الاختراق، وسوف تعود للعمل مرة أخري وطالب المشتركين بالتحلي بالصبر.

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تتضارب الأخبار حول موضوع عودة قنوات بي أوت كيو، حالياً تتردد أخبار بأنه تم الاتفاق بين شبكة بي إن سبورت وشبكة بي أوت سبورت، على وقف بث قنوات بي أوت، مقابل تنازل بي إن سبورت عن الدعوة القضائية المرفوعة من قبلها، على بتهمة سرقة حقوقها في البث للبطولات العالمية

مجموعة قنوات بي أوت كيو تهدف إلي محاربة احتكار شبكة الجزيرة للأعلام، المالكة لمجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية للبطولات العالمية الكبري، والقنوات كانت تبث المباريات بالمجان للجمهور العربي حتى توقف البث.

تردد قنوات بي أوت كيو على القمر نايل سات وعرب سات

اسم القمر الصناعي القناة التردد معامل الأستقطاب معامل الترميز النايل سات بي أوت كيو 12034 H 27500 عرب سات بي أوت كيو 12207 H 27500 عرب سات بي أوت كيو 11919 V 27500 عرب سات بي أوت كيو 12380 V 27500

سبب توقف بث قنوات بي أوت كيو الرياضية

حتى اللحظة السبب الحقيقي لتوقف بث قنوات بي أوت كيو غير معلوم، وغير واضح فقد أصدرت مجموعة قنوات بي إن سبورت بيان اكده فيه أنها تحصلت على حكم نهائي بوقف بث مجموعة قنوات بي أوت كيو، بسبب بثها لمنافسات ليس لها الحق في بثها وهي ملك حصري لمجموعة بي إن سبورت، وجاء ذلك في تدوينه على الحساب الرسمي للشبكة القطرية.

نشأة وبداية قنوات بي أوت كيو

بدأت قنوات بي أوت كيو بثها عام 2017، وكسرت احتكار بي إن سبورت للمباريات الكبري، ومنذ ذلك التاريخ وعملية التشويش ومحاولة إغلاق القناة مستمر، من قبل شبكة بي إن سبورت والمعروف أن بي أوت كيو تبث إرسالها من كوبا، وتغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق أوروبا حتى توقف البث يوم 8/8/2019.