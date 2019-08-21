Frequency تردد قناة بي أوت كيو الرياضية beoutQ Sport 2 وتساؤلات” متى سيعود البث للقناه...

ننقل لكم ونتابع باستمرار أخبار تردد قناة بي أوت كيو beoutQ، التردد الجديد على كافة الأقمار الصناعية، من أجل متابعة المباريات الدولية والمحلية، حيث تحظى تردد القنوات الرياضية على إهتمام بالغ من قبل محبي الكرة الرياضية، وخاصة في الأيام الماضية مع استضافة مصر لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، فالكل كان حريصا على متابعة مباريات الأندية الأفريقية بالإضافة إلى الدوريات العالمية الأخرى، وبالتالي يرغبون في ضبط إشارة تردد بي أوت كيو 2019 تحديث اغسطس، تردد بي أوت كيو الرياضية.

.ونتابع من خلال شاشة بي أوت كيو واحدة من أهم مباريات الدوري الانجليزي موسم 2019 وتنقلها قناة بي أوت كيو.

قناة بي أوت كيو الرياضية

تعد قناة بي أوت كيو من القنوات الرياضية الهامة، التي يتم بثها على القمر الصناعي نايلسات، تعمل قناة بي اوت كيو على كافة الأجهزة المعنية باستقبال القناة، وتقوم القناة بنقل المباريات المحلية والعالمية، في الدوريات العربية والأوروبية، ومن أجل التقاط قناة بي اوت كيو لابد من احضار جهاز الاستقبال الخاص بها، وسداد قيمة اشتراك الإنترنت.

تردد قناة بي أوت كيو الرياضية

تردد قناة بي أوت كيو 2019 على النايلسات

اسم القمر معدل الترميز التردد الاستقطاب معامل التصحيح نايلسات 27500 12344 عمودي 6/ 5 نايلسات 27500 12034 أفقي 6/ 5 عربسات 27500 12207 أفقي 6/ 5 عربسات 27500 11919 عمودي 6/ 5 عربسات 27500 12380 عمودي 6/ 5

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كيفية تهيئة أجهزة الإستقبال لقناة بي أوت كيو

اختيار قائمة القنوات العادية.

من ريموت جهاز استقبال قناة بي أوت كيو الضغط على زر الإعدادات.

ثم اختيار TV SETTING.

ثم اختيار النظام system.

ثم اختيار system updat.

تابعونا من خلال التحديثات المستمره للتعرف على التغيير في تردد القناه وقت حدوثه.

هذا وقد نوهت إدارة القناه عن توقف البث من يوم الثلاثاء الماضي عبر الترددات السابقه، نظرا لحدوث بعض التحديثات والصيانة في القناه وسوف يعود البث في حاله الانتهاء من الصيانه.

تحديث الساعة 8:00 مساء، حتى تلك الصاعة من تحديث مقالنا، لم يعود البث لقناة بي أوت كيو للعمل، وفي انتظار عودة إشارة البث للعمل من جديد.

تحديث: لم يتم عودة العمل بالتردد السابق لقناة بي أوت كيو حتى الآن، دون معرفة أسباب التوقف، سوى وجود بعض الإصلاحات، دون التصريح بالموعد النهائي لعودة البث للقناة مجددا.

تحديث: في انتظار عودة البث مجددا لقناة بي أوت كيو الرياضيه.