“ضبط “تردد قناة ترتيل “Tarteel” السودانية على القمر الصناعي نايل سات والقمر...

تردد قناة ترتيل السودانية الجديد، قناة ترتيل من القنوات الدينية الإسلامية التي ظهرت في العالم الإسلامي العربي، لتضيف مزيد من المعلومات والقيم حول تعاليم الدين الإسلامي الصحيح، فقناة ترتيل تعتبر من أبرز القنوات العربية التي تبث بشكل مباشر على مدار الساعة لتقديم خدمات عامة متنوعة للأمة الإسلامية في جميع أنحاء العالم، من خلال بثها عبر الفضائيات بأهداف إستراتيجية واسعة واضحة لنشر الدين الإسلامي الحنيف.

قناة ترتيل اهتمت بالجانب الديني في السودان والعالم الإسلامي، من خلال عرضها برامجها الدينية المتنوعة التي تهم الأسرة المسلمة؛ لتقدم لهم مزيد من الوعي والتثقيف الديني في مختلف المجالات، كما اهتمت قناة ترتيل بتعليم قراءة القرآن الكريم بصورة مباشر وبطريقة صحيحة، من خلال كبار مشايخ العالم الإسلامي على مدار اليوم، وتفسير الآيات والأحاديث النبوية الشريفة.

تردد قناة ترتيل السودانية 2019

تردد قناة ترتيل السودانية الدينية أحدى القنوات العربية السودانية التي تبث بشكل مباشر من السودان، ويتابعها الجمهور السوداني المسلم من كل مكان، فقناة ترتيل تميزت ببثها المباشر لتلاوات متنوعة مختارة من آيات الذكر الحكيم على مدار اليوم، بأصوات أعذب المشايخ والمقرئين من مختلف الدول العربية، لتعطر آذان المشاهدين حول العالم بآيات الذكر الحكيم، بالإضافة لعرضها برامج دينية متنوعة ومختلفة تناقش من خلالها أهم القضايا والمسائل الدينية في الأمة الإسلامية.

قناة ترتيل السودانية 2019

تخصصت قناة ترتيل في الشأن الديني، فعرضت كل ما يخص المسلمين حول العالم، لذا يتابعها عدد كبير من المشاهدين في السودان وخارجها، ومن كل مكان حول العالم، فقد قدمت مادة إعلامية دينية هادفة تهم الأسر المسلمة في مختلف دول العربية والعالم الإسلامي.

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يمكنكم التعرف على طريقة ضبط تردد قناة ترتيل السودانية الجديدة من خلال الفيديو التالي:

استقبال تردد قناة ترتيل الفضائية

يتم استقبال قناة ترتيل السودانية، بأفضل إشارة ممكنة وذلك لمتابعة القناة حيث يمكنكم مشاهدتها على التردد الآتي:

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 12523/12562 27500 2/3 أفقي عرب سات 11766 27500 5/6 أفقي عرب سات 10810 27500 3/4 أفقي

في انتظار جميع أسئلتكم للرد عليها من خلال التعليقات أسفل المقال، وسنقوم بتحديث المقال بصفة مستمرة في حال التغيير في تردد القناة، فتابعونا من خلال موقعنا موقع عرب نيوز.