تردد قناة ORTB بنين الفضائية 2019 عبر الأقمار الصناعية 2019 لمشاهدة أهم البطولات

تردد قناة ORTB بنين بنين الفضائية عبر الأقمار الصناعية، لمشاهدة أهم البطولات الإفريقية، فقناة ORTB بنين من أهم القنوات الإفريقية التي تهتم بالشأن الرياضي الإفريقي خاصة والعالمي عامة، فقناة ORTB تعتبر من القنوات الإفريقية التي حرصت على نقل أهم المباريات للبطولات الإفريقية ونقلها للعالم من خلال الأقمار الصناعية المختلفة التي تبث عبرها بشكل مجاني مباشر بدون تشفير، ويستطيع الأشخاص الكرويين المهتمين بالكرة الإفريقية متابعة أهم البطولات القارة السمراء من خلال شاشة قناة ORTB الفضائية المتميزة التي ظهرت لتقدم محتوى رياضي موضوعي هادف، تابع قناة ORTB بنين.

تردد قناة ORTB بنين 2019

تردد قناة ORTB بنين حيث أنها تعتبر من أبرز القنوات الإفريقية عبر الفضائيات، فقد استطاعت أن تجذب أنظار المشاهدين حول العالم، بنقلها أهم البطولات الكروية بصفة مستمرة مباشرة دون تشفير أو اشتراك، فقناة ORTB بنين تتابع وتحلل كل جديد في عالم الرياضة وكرة القدم، حيث تسعي لتقديم محتوى إعلامي رياضي مهني يهتم بالشأن الكروي، على كافة المستويات، لتكون الإطلالة المتميزة المجانية لمشاهدة أقوى المباريات التي يبحث عنها محبي وعشاق متابعة الرياضة وخاصة في عالم كرة القدم الجاذب للمتابعة والمشاهدة بصفة مستمرة.

أهم المباريات التي تعرضها قناة ORTB بنين 2019

اهتمت قناة ORTB بنين بنقل أهم المباريات بالقارة السمراء، فقناة ORTB بنين التابعة لجمهورية بنين الواقعة غرب القارة الإفريقية، تلك الدولة التي تعد واحدة من أصغر البلدان في غرب أفريقيا، تبث العديد البطولات بالقارة بصفة خاصة من خلال حصولها على حق بث مباشر لبعض مباريات تلك البطولات ومنها:

مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2019

مباريات دوري أبطال لإفريقيا.

مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مباريات تصفيات كأس العالم قطر 2022 .

تردد قناة ORTB الإفريقية عبر الأقمار الصناعية 2019

قناة ORTB تبث عبر الأقمار الصناعية المختلفة ولكنها قررت مؤخراً أن تتجه نحو البث بشمال إفريقيا، لتحتل بالتغطية منطقة الشرق الأوسط بالكامل، لذا بثت عبر الأقمار الصناعية يمكن إلتقاتها إشارتها بسهولة بمنطقة شمال إفريقيا لمشاهدة أقوى البطولات الإفريقية من خلال التردد الآتي:

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب يوتلسات 16 E 11804 30000 أفقي يوتلسات 9 E 11881 27500 عمودي

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