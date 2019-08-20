تردد قناة سنا الجديد Sana TV على نايل سات

نقدم لكم تردد قناة سنا الجديد Sana TV 2019 وهى واحدة من أشهر القنوات السورية الفضائية التي يعشق برامجها الأطفال ويتابعها الكبار والصغار استطاعت احتلال مكانة ضمن قائمة قنوات الأطفال في البيوت العربية والمصرية كما تهتم بجميع الأطفال في جميع المراحل العمرية المختلفة وتقدم قناة سنا الفضائية الترفية والتعليم والمتعة وذلك من خلال البرامج التي تعرض على القناة وأغاني للأطفال وأناشيد دينية مميزة.

تردد قناة سنا Sana Tv للأطفال تعرض أفلام الانيميشن التي يحبها الكبير والصغير بتصميماتها المميزة والجديد وتقدم مجموعة متنوعة من الأفلام الكرتونية والبرامج التي جعلتها تحصل على أعلى نسب مشاهدة منذ انطلاقها وهى تعتبر قناة ترفيهية وتعليمية في نفس الوقت.

تردد قناة سنا الجديد Sana TV الجديد على النايل سات

الصفحة الرسمية لقناة سنا الفضائية على الفيس بوك

ومن هنا نقدم لكم تردد قناة سنا للأطفال على القمر الصناعي النايل سات

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التردد 10977 استقطاب أفقى معدل الترميز 27500 تصحيح الخطأ 5/6

مضامين تردد قناة سنا الجديد Sana TV على النايل سات

وتعرض قناة سنا Sana TV أناشيد للأطفال مثل أنشودة جدي، وأنشودة الطفولة, وأنشودة أحب الرياضة, وأنشودة خالتي، أنشودة أفراح العيد, أنشودة فاطمة الزهراء, أنشودة الصاحب في الغار، أنشودة عائشة بنت الصديق.

كما قدمت القناة العديد من البرامج الطفولية منها برنامج كشافة في كشافة وبرنامج سلام صائم وعرض الرسوم الكرتونية المتحركة وباقة من أفضل الكليبات الإيقاعية المفضلة لدى الأطفال وهى كليب ما أحلى العيد , كليب لوكنت قويا , كليب معنى الصداقة, كليب أحلى رحلة, كليب شهر الخير, كليب لعبة سلوى, كليب عسل, كليب ابتكار, كليب حدائق.

تردد قناة سنا الفضائية للأطفال الجديد Sana TV تقنية HD

تردد قناة سنا على النايل سات بتقنية SD العادية

القمر التردد الاتجاه معدل الترميز معامل التصحيح النايل سات 10977 افقي 27500 5/6

أناشيد قناة سنا الفضائية

أنشودة خالتي

أنشودة كرتي

أنشودة جدي

أنشودة الطفولة

أنشودة أفراح العيد

أنشودة أحب الرياضة

أنشودة بلال بن رباح

أنشودة فاطمة الزهراء

أنشودة الصاحب في الغار

أنشودة عائشة بنت الصديق

برامج قناة سنا Sana TV للأطفال

كما قامت قناة سنا للأطفال أيضا بإعداد وبث العديد من البرامج الطفولية الشيقة، ومنها البرامج التالية:

برنامج كشافة في كشافة

برنامج سلام صائم بجانب

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