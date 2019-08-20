اضبط تردد قناة سبيس تون Channel spacetoon الجديد 2019 أقدم قناة أطفال على النايل سات.. وتابع أفلام كرتون الخيال العلمي science fiction فهى دائما ما تركز على هذا الجانب لعرض مضامينها لكونها تعتمد على تنمية ذكاء الأطفال من الصغر وتطوير مهاراتهم على التفكير في ابتكارات وإبداع مستمر لذلك يطلق عليها قناة مستقبل الطفل منذ افتتاحها من سنوات ماضية، ونحن اليوم نواصل طرح سبيس تون Channel spacetoon بعد أن تم تعديله في الفترة الماضية، ونتابع أشهر برامج وأفلام الكرتون بها.

تحرص طول الوقت قناة سبيس تون على أن تكون الفواصل الإعلانية متضمنة أغاني وأناشيد تعليمية تهدف من خلالها ترفيه الطفل وشعوره بالبهجة وألعاب ذكاء وذلك حتى لا تعطى فرصة للمشاهد أن يغير القناة أو ينتقل لقناة آخري وقت الإعلانات.

تردد قناة سبيس تون Channel spacetoon الجديد

بسبب أن قناة سبيس تون من أقدم القنوات الفضائية في عالم الأطفال تغير ترددها مع التحديثات الجديدة التقنية عن قمر النايل سات لذلك نعرض تردد قناة سبيس تون Channel spacetoon الجديد برموز الجدول التالي:

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القمر التردد معدل الترميز معامل الخطأ نايل سات 11785 27500 3/4

الصفحة الرسمية لقناة سبيس تون spacetoon على الفيس بوك

أشهر برامج وأفلام قناة سبيس تون Channel spacetoon

سلسلة الكرتون توم وجيري.

مسلسل كونان، المتحري الذكي.

العودة للمدرسة.

مسلسل جيبيتيان الكسول

مسلسل أبطال ترانسفور

أغنية مسلسل مازنجرز مع لوجو الفيلم

وتتميز قناة سبيس تون بعرض الكثير من الأغاني التعليمية التي تجدى صدى وقبول كبير لدى الأطفال، حيث تعتمد القناة من هلال ما تقدمه من محتوى متميز هدفه ترفيه الطفل العربي وشعوره بالبهجة من خلال الألعاب التي تتميز بها القناة وتعرضها على شاشتها لتنمية ذكاء وقدرات الطفل على اكتشاف المحيط الخارجي من حوله.

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تابعوا الصفحة الرسمية قناة سبيس تون Channel spacetoon فيس بوك تخبركم بكل جديد يتم عرضه على القناة وكذلك مواعيد برامج سبيس تون وأفلامها، كما يمكنكم متابعتنا للحصول على تحديث مستمر عن قناة الأطفال الأولى، وفي حالة أن واجهتكم مشكلة في ضبط تردد قناة سبيس تون Channel spacetoon عليكم التعليق لنا ونعمل على حالها في أسرع وقت.