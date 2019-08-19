البيان الصادر من ألفيفا والاتحاد الأوروبي والأسيوي وروابط الدوري الانجليزي والأسباني والإيطالي...

قنوات بي أوت كيو استطاعت في وقت قصير للغاية، أن تستحوذ على نسبة متابعة فاقت التوقعات بكثير، وجذبت الملايين من محبي الساحرة المستديرة في العالم العربي أجمع، يريدوا معرفة موعد عودة البث والقنوات بدأت بثها منذ عام تقريباً ومنذ ذلك التاريخ وجد المواطن العربي العادي المتوسط الدخل ضالته في تلك القنوات، لكي يستطيع أن يشبع رغبته في مشاهدة البطولات الكبري بالمجان وأصبح يتساءل “متى يعود البث لقنوات بي أوت كيو”.

بدأت بي أوت في البث في بداية عام 2017، ومنذ ذلك التاريخ وهي تبث كل المنافسات الرياضية العالمية دون توقف، من خلال أشتراكات بسيطة غير مبالغ فيها، لذلك اكتسبت وجذبت الملايين من المشاهدين.

بيان ألفيفا الذي أوقف بث قنوات بي أوت كيو.

“أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفأ” بياناً مشتركاً مع الاتحاد الأوروبي والأسيوي، وروابط دوريات أنجلترا وإيطاليا وأسبانيا وألمانيا، منذ فترة قصيرة قبل التوقف جاء فيه، ” أنه بعد أستنفاد كافة الخيارات الممكنة لتقديم شكوي رسمية في قنوات بي أوت كيو، لم يعد أمام أصحاب حقوق النقل التلفزيوني الحصري، إلا ملاحقة هذه القنوات وإيجاد حلول لهذه القرصنة عبر كافة الوسائل الممكنة”

مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء عبر موقعنا الرائد على الدوام حرصاً منا على إيجاد حلول عاجلة لمتابعة المباريات الهامة يسعدنا أن نقدم لكم هذا الحل السريع المؤقت لمشاهدة المباريات حتى تعود قنواتنا المفضلة بأذن الله بي أوت كيو، هذه الروابط خاصة بقنوات بي إن القطرية، تستطيع متابعتها عبر الأنترنت البطيء، وبدون تقطيع وقد تكون هي الحل المؤقت السريع حالياً، للتغلب على انقطاع البث حتى العودة المنتظرة لبي أوت كيو، ونحن معكم بكل جديد وسنوافيكم بكل جديد وقت حدوثه.

الأعلام المصري مهتم بعودة بي أوت للبث من جديد

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مجموعة قنوات بي أوت كيو تهدف إلي محاربة احتكار شبكة الجزيرة للأعلام، المالكة لمجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية للبطولات العالمية الكبري، والقنوات كانت تبث المباريات بالمجان للجمهور العربي حتى توقف البث.

تردد قنوات بي أوت كيو على القمر نايل سات وعرب سات

اسم القمر الصناعي القناة التردد معامل الأستقطاب معامل الترميز النايل سات بي أوت كيو 12034 H 27500 عرب سات بي أوت كيو 12207 H 27500 عرب سات بي أوت كيو 11919 V 27500 عرب سات بي أوت كيو 12380 V 27500

سبب توقف بث قنوات بي أوت كيو الرياضية

حتى اللحظة السبب الحقيقي لتوقف بث قنوات بي أوت كيو غير معلوم، وغير واضح فقد أصدرت مجموعة قنوات بي إن سبورت بيان اكده فيه أنها تحصلت على حكم نهائي بوقف بث مجموعة قنوات بي أوت كيو، بسبب بثها لمنافسات ليس لها الحق في بثها وهي ملك حصري لمجموعة بي إن سبورت، وجاء ذلك في تدوينه على الحساب الرسمي للشبكة القطرية.

نشأة وبداية قنوات بي أوت كيو

بدأت قنوات بي أوت كيو بثها عام 2017، وكسرت احتكار بي إن سبورت للمباريات الكبري، ومنذ ذلك التاريخ وعملية التشويش ومحاولة إغلاق القناة مستمر، من قبل شبكة بي إن سبورت والمعروف أن بي أوت كيو تبث إرسالها من كوبا، وتغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق أوروبا حتى توقف البث يوم 8/8/2019.