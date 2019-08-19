تردد قناة ام بي سي دراما 2019 على نايل سات وبدأ عرض المسلسل الجديد نوايا

تردد قناة ام بي سي دراما واحد من أشهر ترددات مجموعة قنوات mbc السعودية، فقد تم تخصيص قناة ام بي سي دراما لتكون النافذة الدرامية لمجموعة قنوات ام بي سي، حيث تعرض القناة أحدث المسلسلات العربية سواء المصرية أو الخليجية أو السورية كما تعرض بجانب ذلك عدد من الأعمال الدرامية المدبلجة، فمن المعروف ما تمتلكه المسلسلات والأعمال الدرامية من جماهيرية كبيرة لهذا السبب فقد أفردت مجموعة قنوات ام بي سي قناة مخصصة لتعرض المسلسلات يوميا على مدار 24 ساعة، بدأ بث تردد قناة ام بي سي دراما للمرة الأولى في عام 2010 بالتزامن مع احتفالية مرور عشرون عاما على تأسيس مجموعة قنوات ام بي سي.

سنعرض عليكم فيما يلي بيان تردد قناة ام بي سي دراما 2019 على نايل سات، كما سنوافيكم بجدول مسلسلات رمضان التي ستعرض على قناة ام بي سي دراما فور إعلانه.

تردد قناة ام بي سي درما

المنطقة تردد القناة القمر الصناعي الترميز معامل التصحيح القطبية الخليج العربي وتركيا 11270 عرب سات بدر 7 27500 5/6 عامودي الخليج العربي بلاد الشام وتركيا 11470 نايل سات 27500 5/6 عامودي غرب افريقيا 11559 نايل سات 27500 5/6 عامودي

كما يمكنكم متابعينا الكرام التعرف على تردد جميع قنوات ام بي سي على كافة الأقمار الصناعية عن طريق زيارة هذا الموضوع

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جدول مواعيد قناة ام بي سي دراما

طوق البنات 11:59pm البيوت أسرار 12:59am نوايا 01:59am هوم شوبينج 02:59am هوم شوبينج 03:34am حب الصدفة 04:04am العهد 04:59am أكثر من حب 05:57am شمس الأسرار 07:04am طوق البنات 08:00am البيوت أسرار 08:59am نوايا 09:59am أحلى ما طاش 10:54am حب الصدفة 12:01pm العهد 12:59pm أكثر من حب 02:00pm شمس الأسرار 02:59pm طوق البنات 03:59pm البيوت أسرار 04:59pm نوايا 05:59pm أحلى ما طاش 07:00pm حب الصدفة 08:04pm العهد 08:59pm أكثر من حب 09:59pm شمس الأسرار 10:59pm

مسلسل أمنيات بعيدة عبر تردد قناة ام بي سي دراما

تعرض قناة ام بي سي دراما المسلسل الخليجي أمنيات بعيده حاليا، المسلسل يحكي قصة شقيقتين تعيش كلا منهما حياه مختلفة تمام عن الأخرى، حيث تعيش الأولى حياة ثرية جدا متجاوزة كل الحدود والأعراف لتكون أم ولديها أبناء، في حيث تعيش الأخرى حياة الفقر والشقاء، المسلسل من بطولة هدى حسين وحمد العماني وهند الكندري وجمال الردهان، حقق المسلسل نسب مشاهدات كبيرة جدا في رمضان ساعدت على جعل تردد قناة ام بي سي دراما من أكثر الترددات بحثا في هذا الشهر.

بهذا نكون انهينا من تقديم أحدث ترددات قناة ام بي سي دراما وفي حال مواجهة أي مشكلات في استقبال التردد المذكور برجاء ترك تعليق على المقال لنعمل على حله فورا.