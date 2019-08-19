تردد قناة ام بي سي دراما 2019 على نايل سات وبدأ عرض المسلسل الجديد نوايا

تردد قناة ام بي سي دراما واحد من أشهر ترددات مجموعة قنوات mbc السعودية، فقد تم تخصيص قناة ام بي سي دراما لتكون النافذة الدرامية لمجموعة قنوات ام بي سي، حيث تعرض القناة أحدث المسلسلات العربية سواء المصرية أو الخليجية أو السورية كما تعرض بجانب ذلك عدد من الأعمال الدرامية المدبلجة، فمن المعروف ما تمتلكه المسلسلات والأعمال الدرامية من جماهيرية كبيرة لهذا السبب فقد أفردت مجموعة قنوات ام بي سي قناة مخصصة لتعرض المسلسلات يوميا على مدار 24 ساعة، بدأ بث تردد قناة ام بي سي دراما للمرة الأولى في عام 2010 بالتزامن مع احتفالية مرور عشرون عاما على تأسيس مجموعة قنوات ام بي سي.
سنعرض عليكم فيما يلي بيان تردد قناة ام بي سي دراما 2019 على نايل سات، كما سنوافيكم بجدول مسلسلات رمضان التي ستعرض على قناة ام بي سي دراما فور إعلانه.
تردد قناة ام بي سي درما
|المنطقة
|تردد القناة
|القمر الصناعي
|الترميز
|معامل التصحيح
|القطبية
|الخليج العربي وتركيا
|11270
|عرب سات بدر 7
|27500
|5/6
|عامودي
|الخليج العربي بلاد الشام وتركيا
|11470
|نايل سات
|27500
|5/6
|عامودي
|غرب افريقيا
|11559
|نايل سات
|27500
|5/6
|عامودي
كما يمكنكم متابعينا الكرام التعرف على تردد جميع قنوات ام بي سي على كافة الأقمار الصناعية عن طريق زيارة هذا الموضوع
جدول مواعيد قناة ام بي سي دراما
|طوق البنات
|11:59pm
|البيوت أسرار
|12:59am
|نوايا
|01:59am
|هوم شوبينج
|02:59am
|هوم شوبينج
|03:34am
|حب الصدفة
|04:04am
|العهد
|04:59am
|أكثر من حب
|05:57am
|شمس الأسرار
|07:04am
|طوق البنات
|08:00am
|البيوت أسرار
|08:59am
|نوايا
|09:59am
|أحلى ما طاش
|10:54am
|حب الصدفة
|12:01pm
|العهد
|12:59pm
|أكثر من حب
|02:00pm
|شمس الأسرار
|02:59pm
|طوق البنات
|03:59pm
|البيوت أسرار
|04:59pm
|نوايا
|05:59pm
|أحلى ما طاش
|07:00pm
|حب الصدفة
|08:04pm
|العهد
|08:59pm
|أكثر من حب
|09:59pm
|شمس الأسرار
|10:59pm
مسلسل أمنيات بعيدة عبر تردد قناة ام بي سي دراما
تعرض قناة ام بي سي دراما المسلسل الخليجي أمنيات بعيده حاليا، المسلسل يحكي قصة شقيقتين تعيش كلا منهما حياه مختلفة تمام عن الأخرى، حيث تعيش الأولى حياة ثرية جدا متجاوزة كل الحدود والأعراف لتكون أم ولديها أبناء، في حيث تعيش الأخرى حياة الفقر والشقاء، المسلسل من بطولة هدى حسين وحمد العماني وهند الكندري وجمال الردهان، حقق المسلسل نسب مشاهدات كبيرة جدا في رمضان ساعدت على جعل تردد قناة ام بي سي دراما من أكثر الترددات بحثا في هذا الشهر.
بهذا نكون انهينا من تقديم أحدث ترددات قناة ام بي سي دراما وفي حال مواجهة أي مشكلات في استقبال التردد المذكور برجاء ترك تعليق على المقال لنعمل على حله فورا.