ترددات القنوات الرياضية العالمية والعربية الناقلة كبرى مباريات البطولات الدولية أغسطس 2019 المفتوحة...

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نستعرض مع متابعي موقعنا جميع الترددات التي تقوم بنقل مباريات البطولات العالمية والقارية والدولية الكبرى من خلال بث مباشر لمباريات البطولة، ومع الأهمية الكبرى لبطولة كأس الأمم الأفريقية والأسيوية والأوروبية لدى عشاق الساحرة المستديرة بأرجاء العالم من مشرقة إلى مغربه، فقد أعددنا هذا التقرير الخاص بترددات جميع القنوات الناقلة مباريات بطولة أفريقيا 2019، وسنستعرض ترددات القنوات التي تبث عبر جميع الأقمار الصناعية وذلك من خلال جداول تفصيلية.
وتجدر الإشارة أن مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا تقام بمصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019 ومع بداية أحداث ومباريات البطولة تعاظم البحث بشدة عن ترددات القنوات الناقلة لبطولة الأمم الأفريقية سواء كانت قنوات مفتوحة مجانية أو مشفرة، وقد كان اهتمام الدولة المصرية لتوفير تردد قناة مجانية عالية الجودة يمكن من خلالها لشعب مصر مشاهدة ممتعة لأحداث ومباريات البطولة الأفريقية، فقد تمكنت مصر من إطلاق قناة تايم سبوت صاحبة الحقوق الحصرية في إذاعة وبث مباريات البطولة داخل القطر المصري.
ترددات القنوات الناقلة بث مباشر مباريات البطولات الرياضية العالمية
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ومن الجدير بالذكر ما أعلنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث أعلن عن القنوات المصرح لها البث المباشر لمباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والمقامة في مصر، فقد تم التصريح لمصر بوصفها الدولة صاحبة الأرض المقام عليها البطولة بإذاعة بث مباشر لمباريات البطولة من خلال تردد قناة تايم اسبورت، كما تم التصريح للعديد من القنوات الأوروبية والأمريكية والأسيوية ببث مباشر لأحداث ومباريات بطولة أمم أفريقيا 2019 ونستعرض سويا هذه القنوات وتردداتها.
فيديو يشرح القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة أمم أفريقيا 2019
تردد قناة تايم سبورت الناقلة لبطولة كاس أفريقيا 2019
|القمر
|القناة
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|FEC
|نايل سات
|تايم سبورت
|11448
|27500
|أفقي
|5/6
تردد قنوات بين سبورت المشفرة الناقلة لمباريات كأس إفريقيا 2019
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|نايل سات 7 غرب
|11012
|27500
|أفقي
|نايل سات 7 غرب
|12604
|27500
|أفقي
|سهيل سات 25.5 شرق
|11585
|27500
|رأس
|سهيل سات 25.5 شرق
|11623
|27500
|رأسي
قناة سبورت 5 ناقلة احداث مباريات كأس أفريقيا 2019 لكرة القدم
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|FEC
|أموس مدار 4 غرب
|10806
|27500
|رأسي
|3/4
|أموس مدار 4 غرب
|10972
|27500
|رأسي
|2/3
تردد قناة afa sport المجانية الناقلة لمباريات كأس أفريقيا 2019 على قمر بدر
أعلنت قناة afa sports الرياضية عن بثها المباشر لمباريات كأس أفريقيا 2019 على قمر بدر 7 على المدار 26 شرق الحزمة الغربية، وتغطى منطقة شمال غرب أفريفيا ويتطلب الحصول على إشارة القناة طبق قطره 180 سم داخل مصر وأطباق اقل قطر في المغرب العربي.
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|FEC
|بدر 7 26 درجة شرق
|10970
|27500
|رأسي
|3/4
تردد قناة Arena sport الكرواتية الناقلة لكاس الأمم الأفريقية 2019
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|يوتلسات 16 شرق
|11595
|30000
|أفقي
تردد قنوات Arena Sport الصربية والتي ستقوم بنقل مباريات كاس أفريقيا
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|استرا 23.5 درجة شرق
|11798
|30000
|أفقي
|يوتلسات 16 شرق
|11231
|30000
|رأسي
|بلغاريا سات 1.9 غرب
|12380
|30000
|أفقي
تردد قنوات يوروسبورت euro sport ناقلة كاس الأمم الأفريقية 2019
|القمر
|اسم القناة
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|استرا 1 19.2 شرق
|eurosport 2 اسبانيا
|11686
|22000
|رأسي
|هسباسات 30 غرب
|eurosport 2 البرتغال
|12207
|27500
|أفقي
|استرا 2 28.2 شرق
|eurosport 2 UK
|12148
|27500
|أفقي
|استرا 2 28.2 شرق
|eurosport 2 UK
|11856
|29500
|رأسي
تردد قناة فوكس سبورت الهولندية الناقلة لمباريات كأس إفريقيا 2019
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|Fec
|استرا 23.5 شرق
|11739
|29900
|رأسي
|2/3
بيان شامل فيديو ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس لأمم أفريقيا 2019
- قناة تايم سبورت time sport الأرضي: UHF 32.
- تردد قناة RTG علي التردد التالي Intelsat 50.0°W 4182 V 7600 1/2.
- تردد قناة Metro TV علي NSS 37.4°W 3749 H 1674 7/8.
- تردد قناة TVGE Internacional من خلال الاشارة التالية Eutelsat 7°E 10721 H 22000 3/4.
- تردد قناة RTB TV علي Eutelsat 3.1°E -3650 R 2740 / FTA + C-Band.
- تردد قناة ZNBC TV 1 علي Intelsat 60°E -3765 R 5000 / FTA + C-Band.
- تردد قناة RTG Guinea علي Intelsat 27.5°W-3936 R 4549 -FTA -C-Band.
- تردد تردد تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية علي التردد التالي ” Astra 19E – 11538 V 27500“.
- قناة ديكال بلوس علي التردد Astra 19E – 12012 V 29500.
- تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا علي التردد التالي ” 19.2°E-12581 V 22000“.
- تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا علي التردد التالي 11856 V 27500 القمر الصناعي Astra 19E.
- تردد قناة يورو سبورت 2 علي Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk.
- تردد قناة Eurosport 2 Deutschland علي Astra 19E – 12721 H 23500.
- تردد قناة سبورت بلوس علي +Astra 19E – 12402 V 27500.
- تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى علي قمر هوت بيرد Hotbird 13°E-11258 H 27500
- تردد قناة يورو سبورت 2 بول علي تردد Hotbird 13°E -11240 V 27500.
- تردد قناة اورانج سبورت بول علي تردد 10796 V 27500 القمر الصناعي هوت بيرد.
- تردد قناة ORTB علي Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA.
- تردد قناة UBC TV Uganda علي تردد Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band
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نتمنى أن نكون قد أعددنا هذا التقرير بالصورة التي ترضي متابعي موقعنا الكرام، أما في حال كان لديكم أي استفسار فيمكنكم من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير التواصل معكم، وسنجيب على التعليقات التي سترد إلينا تباعا، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.