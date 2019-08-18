تردد قناة تايم سبورت على النايل سات – العرب سات الناقلة لمباراة مصر والمانيا نهائي كأس العالم...

تردد تايم سبورت الفضائية والأرضية الجديد على النايل سات والعرب سات جودة عالية، حيث أعلنت إدارة القناة على نقل مباراة مصر والمانيا في نهائي كأس العالم لكرة اليد للشباب اليوم الأحد وتحديداً في تمام السادسة مساء، يأتي ذلك بعد أن حصلت إدارة القناة على حقوق نقل المباراة على قناة تايم سبورت منذ انطلاق البطولة ومشاركة الشباب تحت سن 18 وتقديم أداء مميز.

تردد قناة تايم سبورت

تردد قناة تايم سبورت النايل سات، سوف نقوم بنشر نتيجة مباراة مصر والمانيا اليوم حيث ويسعى الفراعنة إلى كتابة التاريخ ضمن مونديال مقدونيا للناشئين لمواجهة أقوى المنافسين والتغلب عليهم كما شاهدنا في المباريات الماضية بعد أن تمكن منتخب من هزيمة أيسلندا والبرتغال وأقوى المنتخبات الأخرى.

تردد تايم سبورت Time Sport الجديد على النيل سات

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز النايل سات 11449 أفقي H 27500

هذا وحققت قناة تايم سبورت Time Sport شعبية كبيرة للغاية منذ إعلانها نقل مباريات كأس الأمم الأفريقية بشكل حصري داخل جمهورية مصر العربية، وقد أتاحت لأجهزة الاستقبال التقاط إشارة القناة وفقا للنقل الأرضي فقط، ولكن مباراة مصر والمانيا يمكنك متابعتها على النقل الفضائي أو على قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على اليوتيوب.

وعن تشكيل مباراة مصر في نهائي كرة اليد جاء كالتالي: عبد الرحمن حميد، مؤمن حسام، مازن رضا، إبراهيم السيد، عمر عطية، مهاب سعيد، سيف هاني، حسن قداح، زياد عبدالعال، محمد سمير، يوسف علاء الدين، يوسف حسن، عبدالفتاح علي، أحمد هشام السيد، عمر لطفي، ياسر سيف، قدمنا لكم تردد قناة تايم سبورت.