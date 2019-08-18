الآن أحدث تردد قناة الشروق السودانية Ashorooq عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات| بث مباشر Shrouq...

تردد قناة الشروق السودانية ، Shrouq Sudan TV تعد قناة الشروق من القنوات المتخصصة السودانية في مجال الأخبار، حيث تعمل على متابعة الأحداث اليومية، والتي تفيد عدد عريض من متابعين القناة بشكل يومي، قناة الشروق السودانية، لم تقتصر على متابعة الأحداث السودانية فقط، بل تتابع أخبار البلاد الأخرى من الوطن العربي، بالإضافة إلى الدول المجاورة من القارة السمراء الإفريقية.

# Shrouq Sudan TV

تتميز قناة الشروق السودانية الإخبارية بالبرامج الحوارية، التي تناقش معاناة المواطن في الشارع السوداني، كما تعمل على تغطية الأحداث الإخبارية في أي مكان بالعالم، وليس في السودان فقط.

تردد قناة الشروق السودانية – Frequency Channel Ashorooq” TV”

قناة الشروق السودانية، من القنوات المجانية، أي تعمل بدون تشفير، فهي متاحة لكل المشاهدين من خلال الأقمار الصناعية نايل، عرب، سهيل سات.

Frequency Channel Ashorooq” TV” هي واحدة من أشهر ثلاث قنوات فضائية في دولة السودان الشقيقة، نظراً لما تقدمه من محتوى هام لكل المواطنين السودانيين في الوطن العربي، فهي تعمل بمصداقية مطلقة وشفافية لا مثيل لها من أجل متابعة الأخبار في العالم، ونقلها بصدق كما هي دون زيادة أو نقصان، من خلال المراسلين الشباب الذين ينقلون الأخبار من جميع دول العالم.

كما تهتم بعرض البرامج الاجتماعية، والتي بالطبع تناقش القضايا الاجتماعية الشائكة، كما تقدم مساعدات إنسانية للذين يحتاجون للمساعدة من خلال رجال الأعمال الشرفاء.

تردد قناة الشروق السودانية عبر الأقمار الصناعية نايل سات 2019

نظراً لتحديثات الجديدة لقناة الشروق السودانية الفضائية، والتي تضمن للمشاهد جودة صوت وصورة بشكل أفضل من خلال تحسين قوة إشارة البث، كي يستمتع المشاهد الكريم بمشاهدة ممتعة للبرامج الإجبارية والاجتماعية طوال 24 ساعة، عبر القمر الصناعي نايل سات.

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اسم القناة على قائمة القنوات “Ashorooq TV“

التردد معامل الترميز الاستقطاب معدل التصحيح الجودة 12687 27500 V 6/5 11602 27500 رأسي 6/5 SD 11765 27500 أفقي 6/5 SD

تردد قناة الشروق السودانية الفضائية عبر القمر الصناعي عرب سات

التردد معدل الترميز القطب معامل التصحيح الجودة 12523 27500 (V) 4/3 SD 12722 27500 رأسي

تردد Frequency Channel Ashorooq TV” عبر القمر الصناعي سهيل سات

التردد معامل الترميز الاستقطاب معدل التصحيح الجودة 11350 27500 (H) 4م3 SD

قناة الشروق السودانية بث مباشر

لمتابعة أخبار التي تقوم بعرضها قناة الشروق السودانية من كل مكان حول العالم على رابط البث المباشر الخاص بالقناة من خلال موقعها الرسمي ومشاهدة كل البرامج أول بأول عبر البث المباشر المجاني لقناة الشروق السودانية الفضائية

هنا رابط البث المباشر لقناة الشروق السودانية

كذلك يمكن متابعة كل مواعيد القناة ومعرفة آخر الأخبار التي تعرضها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بها على الفيس بوك وتويتر ويوتيوب لمشاهدة كل ما فاتتك.

أبرز البرامج التي تعرض على قناة الشروق السودانية الفضائية