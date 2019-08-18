“الآن” تردد قناة الشرقية العراقية على الأقمار الصناعية المختلفة

تردد قناة الشرقية العراقية ، حققت قناة الشرقية العراقية من إطلاقها لأول مرة عام 2004 العديد من النجاحات التي أدت إلى إطلاق سلسلة قنوات الشرقية “الشرقية نيوز – الشرقية الرياضية – الشرقية دراما” وهي ملك للإعلامي الكبير سعد البزاز، وتعد قناة الشرقية العراقية أول قناة عراقية متنوعة حيث تهتم بعرض عدد كبير ومتنوع من المجالات المختلفة كسياسية وثقافية واجتماعية وفنية ورياضية وكذلك نشرات الأخبار والبرامج الحوارية المباشرة، كما تبث القناة على مدار اليوم دون انقطاع أو تشفير، ويبحث الكثير يوميًا في دولة العراق عن تردد قناة الشرقية العراقية لمتابعة كل الأحداث الجارية في العراق.

تردد قناة الشرقية العراقية الجديد

استطاعت قناة الشرقية العراقية جذب عدد كبير من متابعي قنوات التليفزيون لما تقدمه من محتوى مميز وبرامج مشوقة ومفيدة تخص الشعر العراقي وتهتم بتطوره الدائم، وتبث القناة من خلال عدد من الأقمار الصناعية “نايل سات – عرب سات – هوت بيرد” وهي قناة مجانية غير مشفرة ومن خلال البحث وتثبيت القناة تستظهر باسم Al Sharqiya HD على أجهزة الاستقبال، ولمشاهدة ومتابعة القناة بصورة صحيحة دون تقطيع أو تشفير يجب ضبط الأجهزة على التردد التالية:

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11938 (V) 27500 – 5/6 HD نايل سات 11785 (V) 27500 – 3/4 SD هوت بيرد 11747 (H) 27500 – 3/4 HD

قناة الشرقية العراقية

قناة الشرقية العراقية هي من أهم القنوات الأساسية في دولة العراق، وقد تميزت القناة عن غيرها من القنوات الفضائية العراقية بتخصصها في عرض البرامج الإنسانية وحل المشاكل وكذلك البرامج الفكاهية المفضلة لدى عدد كبير من الجمهور، كما اهتمت بإذاعة نشرات الأخبار بجانب العروض الرئيسية للقناة من برامج ومسلسلات مختلفة ومتنوعة كما حرص العاملين على القناة الدخول في الماراثون الرمضاني لهذا العام 1440 هـ 2019 م بعدد من المسلسلات الرمضانية المختلفة ومنهم اثنين مصريين وهما “زلزال – حدوتة مرة”.