Collection تردد قنوات أفلام كرتون الجديدة على النايل سات.. كوّن عالم الأطفال  في دقائق معدودة على...

يرغب ضبط تردد قنوات أفلام كرتون الجديدة على النايل سات الكثير من الأسر العربية ليس كونها القنوات المؤثرة في حياة الطفل وتنشئته فقط، ألا أن الكبار يعشقون أفلام الكرتون والأنيميشن ويتابعون في أوقات فراغهم لملء ساعات الملل لاسيما في الإجازات وعطلة المناسبات الرسمية، فمازال فيلم سيمبا، وفيلم السمكة نيمو، وفيلم سندريلا من أشهر الأفلام في عالم ديزني التى لايمل أحد من مشاهداتها، كما أن ترددات قنوات الأطفال يكثر البحث عنها في الشهور الحالية للتزامن مع الإجازة الصيفية من المدارس إجازة أخر السنة، فينشغل الصغار بالتسلية بمتابعتها.

نقدم مجموعة Collection تردد قنوات أفلام كرتون الجديدة على النايل سات التى أثبتت مضامينها أنها آمنة على سلوكيات الأطفال وأخلاقياتهم، وسيطرت على ثقة الأمهات لترك صغارهم أمامها دون قلق أو خوف من تشكيل سلوك عدوانى لديهم، فضلاً عن تقديم برامج ترفيهية وأغاني تعليمية بين الأفلام بدلاً من عرض الفواصل الإعلانية الكثيرة التى يمل منها الطفل.

تردد قناة كوكي كيدز للأطفال Koky Kids Channel

التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ 11602 أفقى 27500 5/6

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تردد قناة طيور بيبي 2019 على النايل سات

التردد القمر الصناعي معدل الترميز الاستقطاب FEC 11393 نايل سات 27500 عمودي آلي

تردد قناة براعم الجديد

تردد القناة القمر الصناعي الاتجاه معدل الترميز 11564 النايل سات أفقي 27500

تردد قناة أجيال الجديد

التردد : 12149

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب: أفقي

FEC : آلي

تردد قناة ميكي mickey الجديدة

القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11526 القطبية: 3/4 الترميز : 27500 معامل التصحيح: H

تردد قناة نم نم الجديد 2019

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 11095 أفقى 27500 5/6

الجدير بالذكر أن تلك أهم تردد قنوات أفلام كرتون الجديدة على النايل سات التى فتحت في الأونة الأخيرة واستطاعت أن تحقق مكانة مميزة ومشاهدات عالية في مصر ومختلف الدول العربية ولا يتوقف البحث عنها طول الوقت.