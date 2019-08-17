تردد قناة أون سبورت 2019 على نايل سات الناقلة لمباراة الزمالك وديكاداها والتشكيل المتوقع لنادي...

تردد قناة أون سبورت 2018 على نايل سات هوا أهم ترددات القنوات الرياضية في مصر على الإطلاق، ظهرت قناة أون سبورت منذ فترة ليست بالبعيدة على الساحة الإعلامية وبمجرد ظهورها تمكنت من خطف الأضواء إليها، فقد عرضت on sport عدد من أهم وأميز البرامج الرياضية في مصر كل هذا بجانب التغطيات المميزة التي قامت بها القناة لمعظم الأحداث الرياضية، تلك التغطيات الحصرية خصوصا لمنتخب مصر كانت وسيلة انتشار تردد قناة أون سبورت في كل مصر.

تردد قناة أون سبورت 2018 on sport

تزايدت محاولات المحبين لكرة القدم في الحصول على تردد قناة أون سبورت خصوصا بعد التغطية المميزة التي قامت بها القناة لمنتخب مصر المتأهل لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018، لذلك قد حرصنا على أن نقدم لكم أحدث ترددات القناة للبقاء على تواصل مع كل مستجدات منتخبنا الوطني في الوقت الحالي.

القمر الصناعي التردد الترميز معامل التصحيح القطبية نايل سات 10853 27500 5/6 أفقي

الدوري المصري الممتاز على قناة أون سبورت

منذ أن ظهرت قناة أون سبورت وقد استطاعت الحصول على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري المصري الممتاز، فمن المعروف ما تمتلكه كرة القدم من شعبية وجماهيرية جارفة بين الشباب في مصر، ولعل ذلك هوا السبب في أن تردد قناة أون سبورت حاليا يصنف باعتباره التردد الأول رياضيا في مصر، تبث قناة أون سبورت مباريات الدوري المصري في صورة بث مباشر، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تعرض القناة أيضا برنامج تحليلي قبل وبعد وإثناء المباريات للوقوف على كافة الجوانب الفنية للمباريات، كما تتناول أيضا القناة عرض أهم الأخبار الرياضية في مصر والعالم.

أهم البرامج المقدمة على تردد قناة أون سبورت

تردد قناة أون سبورت على نايل سات لم يقتصر على تقديم مباريات المسابقات المحلة فقط، بل حرص القائمين على القناة على تقديم وعرض مجموعة من البرامج التي تقدم للمشاهد كافة الأخبار الحديثة والمستجدات على الساحة الرياضية، ومن أهم برامج القناة.

برنامج خاص مع سيف المقدم من عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري سيف زاهر، ويتناول البرنامج كافة القضايا الساخنة وأخر أخبار اتحاد الكرة والأندية المصرية والعربية.

برنامج مساء الأنوار تقديم الإعلامي مدحت شلبي وهوا برنامج حواري يناقش كل القضايا الرياضية المتعلقة بمنتخب مصر والأندية العربية والمحلية، ( تم إيقاف عرض برنامج مساء الأنوار بسبب انتقال الإعلامي مدحت شلبي للعمل في أحدى القنوات الأخرى)

برنامج ملاعب أون وهوا برنامج يعتمد في المقام الأول على الجمهور حيث يعرض البرنامج أراء الجماهير وبعض مقاطع الفيديو المصورة لهم، كما يتناول البرنامج تعليقات المشاهير على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا الجمع الهائل من البرامج القوية وغيرها ترك أثره على تردد قناة أون سبورت بحيث أصبحت تصنف من أهم ترددات النايل سات وأكثرها مشاهدة.

مقدمي البرامج على أون سبورت

يظهر على قناة أون سبورت كوكبة من أهم وأشهر المذيعين والمحللين في مصر والوطن العربي ومنهم سيف زاهر وحازم إمام وطه اسماعيل، والكابتين عمرو الدسوقي والإعلامي والكابتين محمد فضل، والعديد والعديد من الوجوه الإعلامية المميزة التي دوما ما تجعل من تردد قناة أون سبورت الوسيلة الأنسب لكل محبي الرياضة في مصر.

مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها اليوم

من المنتظر أن يلعب نادي الزمالك اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءا أمام نادي ديكاداها بطل دولة الصومال، يأتي لقاء الفريقين في افتتاحية مباريات دول ال 64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا العام، هذا وقد أعلنت قناة أون سبورت المصرية عن نقلها للمباراة مباشرة على الهواء مع تقديمها لاستوديو تحليلي مميز يضم أبرز نجوم نادي الزمالك السابقين.

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ومن المتوقع أب يبدأ المارد الأبيض مباراة اليوم بالتشكيل التالي

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: حمدي النقاز ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبدالغني ومحمد عبد الشافي.

الوسط: محمود عبد العزيز ومحمد حسن.

وسط الهجوم: يوسف أوباما وكريم بامبو وأشرف بنشرقي.

وفي الهجوم: عمر السعيد.

انتهينا من عرض تردد قناة أون سبورت الجديد على نايل سات، وفي انتظار أي أسئلة أو استفسارات بخصوص التردد المذكور، وسنوافيكم متابعينا بتحديث مستمر لمواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز فتابعونا.