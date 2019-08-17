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موعد عودة بي اوت كيو للبث، وهل هناك موقع رسمي لها لمعرفة آخر الأخبار، والسبب الحقيقي وراء إيقافها

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بي اوت كيو هي القناة التي أصبحت حديث كل محبي كرة القدم في العالم العربي بعد أن توقفت مطلع الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ دون إعلان عن تفاصيل عن موعد عودتها، يتساءل الآن الكثير من المشاهدين في العالم العربي عن موعد عودة بي اوت كيو للبث المباشر لعرض مباريات الدوريا الأوروبية، وقد كان هناك سؤال أخر عن الموقع الرسمي لقناة beoutq لمعرفة آخر الأخبار، لكن اليوم نكشف لكم عن السبب الحقيقي وراء توقف بي اوت كيو.

حقيقة غلق بي اوت كيو

على مدار الأسبوع الماضي سأل الكثير من المشاهدين عن سبب ايقاف بي اوت كيو، وقد قال الكثير من المشاهدين العديد من الأسباب منهم من قال أن السبب هو تحديث أجهزة الاستقبال الخاصة بهم، وهناك من قال أن السبب هو القضايا التي رفعتها بي ان سبورت، ولكن الحقيقة أن سبب ايقاف بي اوت كيو هو الخسائر التي وقعت فيها الفيفا بسبب هذه القنوات، وقد عرفت مصدر هذا البث، وهددت بفرض عقوبات في حال عدم إيقافه، وذلك توقفت بي اوت كيو بشكل نهائي.

موعد عودة بي اوت كيو

ويظل السؤال الأهم هل تعود بي اوت كيو مرة أخرى للبث المباشر، ولكن من واقع خبرتنا في القنوات الفضائية أصبح من المؤكد لنا أن قنوات بي اوت كيو لن تعود مرة أخرى للبث، وانتهى أمرها بشكل نهائي، ولن تستطيع عرض أي محتوى من بي ان سبورت مرة أخرى.

هل هناك موقع رسمي لقناة beoutq

بحث الكثير من المشاهدين على مدار الأسبوع الماضي عن موقع بي اوت كيو الرسمي لمعرفة آخر الأخبار، ولكن المفاجأة أنه لم يجدوا أي شئ، ولم يجدوا أي موقع رسمي يدعم هذه الباقة، وقد علل المشاهدين ذلك لان بي اوت كيو في الأساس تسرق البث من بي ان سبورت، لذلك لا يمكن أن تتواجد بشكل رسمي في مواقع التواصل الإجتماعي.

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