تردد قناة الوطنية التونسية الأولى الناقلة لمباراة النجم الساحلي والصفاقسي في نهائي كأس تونس 2019

تردد قناة الوطنية التونسية الأولى باتت محط أنظار عدد كبير من متابعي الشأن التونسي، إضافة إلى مشجعوا كرة القدم لمتابعة نهائي كأس تونس اليوم، الأمر الذي كان من شأنه زيادة معدلات البحث عن التردد خلال الساعات القليلة السابقة من اليوم، حيث يستعد المشجعون عن طريق إدخال بيانات القناة وضبط الجهاز ليستطيعوا متابعة مباراة الساحلي والصفاقسي في نهائي كأس تونس

تعد قناة الوطنية التونسية 1 من أقدم القنوات الفضائية التونسية والتي تم تأسيسها في 22 ماي من عام 1966م لتكون القناة الرسمية بالتلفزة التونسية، حيث تقوم بنقل جميع الأخبار الخاصة بالدولة والحكومة التونسية من مؤتمرات ولقاءات رسمية وغيرها، إضافة إلي كافة الأمور التي تهم الشأن التونسي المحلي والدولي.

تردد قناة الوطنية التونسية الأولى 1:

لمتابعة مباراة نهائي كأس تونس اليوم لا عليك سوى إدخال بعض البيانات التالية عن طريق تردد قناة التلفزة الوطنية التونسية 1، 10795 على القمر الصناعي نايل سات، ومعامل الترميز 27500، والاستقطاب رأسي، أما إذا كان القمر الصناعي هوت بيرد يمكنك إدخال التردد 12149، ومعامل الترميز 27500، والاستقطاب رأسي.

القمر الصناعي التردد FEC معدل الترميز الاستقطاب المدار نايل سات 10795 5/6 27500 عمودي V 7.0°W نايل سات 11658 2/3 27500 عمودي V 7.0°W عرب سات 11727 5/6 27500 أفقي H 26.0°E عرب سات 12643 5/6 27500 أفقي H 26.0°E هوت بيرد 12149 3/4 27500 عمودي V 13.0°E

أما عن القمر الصناعي اتلانتيك بيرد فيمكنك إدخال التردد 12683، والاستقطاب أفقي، وإذا كان القمر الصناعي بدر فعليك إدخال التردد التالي 11727، والاستقطاب أفقي، وبذلك يكون لديك قناة التلفزة الوطنية التونسية 1 لمتابعة جميع الأحداث الهامة في تونس.

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ترددات القنوات التونسية

قناة التلفزة الوطنية التونسية 1

الجدير بالذكر، أن قناة التلفزة الوطنية التونسية 1 قامت خلال الفترة الأخيرة بتزويد موقعها الرسمي بخاصية البث المباشر، وذلك حتى يتمتع كل متابعين القناة من مشاهدة كل ما تعرضه القناة مباشرة أون لاين من خلال الإنترنت، كما يمكن لمتابعين القناة تتبعها أيضًا على مواقع التواصل الاجتماعي متابعين القناة ومتابعة مواعيد البرامج الخاصة بها على فيس بوك وتويتر ويوتيوب.

وتنطلق مباراة نهائي كأس تونس، التي يواجه فيها النجم الساحلي مواطنه الصفاقسي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على الملعب الأولمبي برادس.