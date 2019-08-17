“بدون تشفير” استقبل جميع ترددات القنوات الناقلة لمبارة ليفربول وساوثهامتون اليوم السبت...

سيواجه فريق ليفربول منافسه ساوثهامتون اليوم السبت 18/8/2019،وذلك ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز، في تمام الساعة 4 عصراً على ملعب “سانت ميريز”، وستذاع المباراة على العديد من القنوات أبرزهم قنوات “بي إن سبورتس“، وسيدير اللقاء الحكم أندريه مارينر.

ومن خلال موقع “عرب نيوز” سوف نقوم بتقديم كافة ترددات القنوات الناقلة لمباراة محمد صلاح اليوم،حيث يبحث عنه جميع محبي وعشاق كرة القدم الإنجليزية وخاصة الجماهير المصرية والعربية المحبة للنجم المصري محمد صلاح ، ونرصد لكم خلال السطور القادمة قائمة بجميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامتون اليوم مجانا نايل سات عرب سات هوت بيرد والأقمار المختلفة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامتون

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

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قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.

قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.