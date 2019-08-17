أعرف التردد الجديد لقناة أون سبورت على النايل سات 2019 ومتابعة مباراة قمة الكرة المصرية مباراة الثأر...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز عرب فور نيوز، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن التردد الجديد لقناة أون سبورت، التي يبحث عنها المحبين للرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة، فقناة أون سبورت هي قناة متخصصة في الرياضة، وهي ملك مجموعة إعلام المصريين لرجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة، وهي قناة مجانية غير مشفرة، تهتم بالمشاهد المصري والعربي، وتحرص على تقديم أفضل صوت وصورة فائقة الجودة.

تستخدم قناة أون سبورت أحدث أجهزت البث الرقمي على مستوى العالم، وأصبحت من أهم القنوات الرياضية المصرية والعربية في فترة وجيزة، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم أهم المحللين ومقدمي البرامج في القناة .

موعد مباراة الزمالك اليوم ضد بطل الصومال

المباراة موعد المباراة الملعب الأهلي* بيراميدز الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية برج العرب

تقام الليلة مباراة هامة ومرتقبة من الجماهير المصرية عامة والأهلوية بصفة خاصة، عندما يلتقي الأهلي مع بيراميدز الليلة في مباراة دور ال16 من بطولة كأس مصر، ويسعى الأهلي للثأر من فريق بيراميدز الذي فاز عليه مرتين الموسم الماضي في بطولة الدوري.

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الأستوديو التحليلي لمباراة الزمالك اليوم

استعدت قناة أون سبورت لمباراة الزمالك الليلة ضد بطل الصومال، من خلال أستوديو تحليلي متميز يديرة الكابتن سيف زاهر، ويستضيف المحللين الكبار الكابتن حسن شحاته، والكابتين أيمن يونس، والخبير التحكيمي أحمد الشناوي لتحليل المواقف التحكيمية.

التردد الجديد لقناة أون سبورة على النايل سات 2019

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز أون سبورت 10853 نايل سات H 27500

أهم الحقوق التي تمتلكها قناة أون سبورت الفضائية

تمتلك القناة حقوق بث العديد من المنافسات الرياضية منها.

حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز.

حقوق بث مباريات كأس مصر لكرة القدم.

حقوق بث المباريات الودية لمنتخب مصر الأول.

حقوق بث مباريات الدوري اليوناني لكرة القدم.

حقوق بث مباريات الأندية المصرية للأدوار التمهيدية لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

إعادة بث مباريات نادي تشيلسي الانجليزي في البريمرليج ودوري أبطال أوروبا.

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أهم مقدمي البرامج في قناة أون سبورت

أحمد شوبير.

سيف زاهر.

إبراهيم عبد الجواد.

كريم خطاب.

كريم رمزي.

محمد المحمودي.

فرح علي.

مريهان عمر.

أميرة جمال.

يحيي حمزه.

أهم البرامج التي تقدمها قناة أون سبورت

برنامج أستاد مصر. برنامج ملعب أون. برنامج ميديا أون. برنامج تغطية خاصة. برنامج العين الثالثة. برنامج 180 ثانيه.

أهم المحللين على قناة أون سبورت

تستحوز قناة أون سبورت على أفضل المحللين في مصر، وتزخر بنجوم التحليل وهم الكابتن ، طه أسماعيل، أيمن يونس، حازم أمام، عماد متعب، حسن المستكاوي، محمد أبوالعلا، وليد صلاح الدين، أحمد الشناوي، محمد فضل، عادل مصطفى، محمد محسن أبوجريشه.