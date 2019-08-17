تعرف الآن على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر على النايل سات وكافة تفاصيل...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز على الدوام عرب فور نيوز، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في كأس مصر، التي من المقرر أن تقام السبت 17/8/2019 على أستاد الجيش ببرج العرب، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم كافة القنوات التي ستنقل المباراة، وكافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة ونتمنى أن ينال المقال علة إعجابكم.

تقام مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن مباريات الكأس للموسم السابق، في دور ال16 التي تم تأجيلها بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية، و المباراة ستلعب في الساعة التاسعة مساءً السبت القادم، على ملعب برج العرب بدون جماهير.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

المباراة القنوات الناقلة للمباراة موعد المباراة ملعب المباراة المنافسة الأهلي* بيراميدز قناة أون سبورت، قناة النيل للرياضة، قناة تايم سبولرت التردد الأرضي. 20.00بتوقيت القاهرة، 21.00بتوقيت السعودية. استاد برج العرب دور ال16 كأس مصر

التشكيل المتوقع للأهلي في اللقاء

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، وليد سليمان، رمضان صبحي، حسين الشحات.

خط الهجوم: وليد أزارو.

أهم أسلحة الأهلي اليوم للفوز على بيراميدز

أهم أسلحة النادي الأهلي اليوم للفوز على بيراميدز، هي أن المارد الأحمر يريد رد أعتباره بعد أن خسر مبارتان من فريق بيراميدز في الموسم الماضي بالدوري، ومن العوامل الفنية التي ستميز الأهلي اليوم هو اكتمال الصفوف واستعادة النجوم لفورمة اللقاءات، واستعادة وليد أزارو الثقة وأحرازه هدفين في مباراة اطلع برة الجنوب سوداني، كل هذه هي أسلحة الأهلي في مباراة الليلة.

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ماذا يريد الأهلي من مباراة بيراميدز في الكأس.

يدخل النادي الأهلي المباراة وهو يريد تحقيق أكثر من هدف، من أول هذه الأهداف هو الفوز و مواصلة المشوار في بطولة كأس مصر، وثاني هذه الأهداف هو الثأر من بيراميدز، الذي فاز عليه في مبارتي الدوري الممتاز العام الماضي، ذهاباً وعودة وهو من المرات النادرة التي يخسر فيها الأهلي من فريق مبارتان في موسم واحد.

تعرف على مصير لاسارتي بعد مباراة بيراميدز

تعتبر مباراة بيراميدز أختبار هام لقدرة المدير الفني للأهلي مارتن لاسارتي على إدارة المباريات الكبري وستحدد مصيره في الاستمرار في قيادة الأهلي ففي حالة الخسارة يتم توجيه الشكر للمدرب والبحث عن مدير فني جديد في ظل عدم اقتناع لجنة الكرة في قدرات المدرب وكذلك بعض أعضاء مجلس الإدارة.

العدد المقرر حضوره للمباراة بحسب التعليمات الأمنية

أرسل اتحاد الكرة خطاباً رسمياً لكلا الفريقين، يخطرهم بأسماء المقرر حضورهم المباراة من أعضاء الناديين ومن مجلس الإدارة، وتقرر حضور 75 فرداً من كل فريق فقط، بحسب الخطاب الوارد من الأمن لاتحاد الكرة، ومن المقرر أن الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز، سيلاقي حرس الحدود في مباراة دور الثمانية في كأس مصر.