استقبل تردد قناة تي آر تي 1 trt1 أغسطس 2019 للاستمتاع بمتابعة مسلسلات تركية ممتعة

تردد قناة تي آر تي 1 من القنوات التي حازت بإعجاب العديد من محبي المسلسلات التركية التي لها مكانتها الخاصة في نفوس المشاهد المصري بشكل خاص والمشاهد العربي بوجه عام، لذا هناك عدد كبير من الجمهور يبحثون عن تردد القناة التي تقدم أرقى مسلسلات الدراما التركية الشهيرة.

وكان قد ذاع صيتها مؤخراً بعد حصول المسلسل التركي “قيامة أرطغرل” على شهرة واسعة، ومتابعة من أنحاء العالم العربي، وخاصة بعد النجاح السابق الذي تميزت به الأجزاء الأربع السابقة من المسلسل منذ عام 2014 وحتى الآن، حيث حصل مسلسل أرطغرل على 150 ملايين من المتابعين حول العالم منذ عرض الحلقات الأولي.

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تردد قناة تي آر تي 1 Trt

تبث قناة تي ار تي التركية المسلسلات التركية المختلفة التي يعشقها جميع المتابعين، فضلًا عن برامجها المتنوعة بين الثقافة والرياضة وغيرها من البرامج المختلفة بتقنية HD عبر الأقمار الصناعية دون انقطاع أو تشويش، وذلك عن طريق ادخال الرموز التالية :

التردد 11042 القمر الصناعي تركسات Turk sat 42°E معدل الترميز 8400 الاستقطاب عمودي معامل التصحيح 6/5

لاقي تردد قناة تي آر تي 1عمليات بحث واسعة النطاق حول الدول المهتمة بمشاهدة حلقات المسلسل الأشهر “أرطغرل” ليأتي بعده حقبة جديدة تجذب عدد كبير من المتابعين لتظل القناة في المرتبة الأولى بقائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير “جوجل”.

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قناة تي آر تي 1

يستعد العالم العربي لعرض مسلسل “قيامة عثمان” عبر قناة تي آر تي 1، الأمر الذي من شأنه زيادة البحث عن التردد خلال الأيام المقبلة بالتزمن مع عرض المسلسل الذي ينتظره العالم أجمع.

تعتبر قناة تي ار تي التركية ضمن القنوات الفضائية التابعة لمؤسسة هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية “TRT”، كما انها تعتبر أول قناة فضائية تركية ناطقة باللغة العربية، ومن هنا أصبحت من أكثر القنوات شهرة ومشاهدة حول العالم وخاصة في العالم العربي، وذلك نظرًا لأنها تقوم بتقديم برامج متنوعة تشمل الجوانب الإخبارية والثقافية والاجتماعية والفنية التي تهم المشاهد العربي بشكل خاص.