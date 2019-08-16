أخر أخبار عودة بي اوت كيو، حقيقة الخسائر التي تعرضت لها بي ان سبورت

بي اوت كيو شبكة القرصنة التي ظهرت العام الماضي، وقد استطاعت على مدار عام كامل نقل كل الأحداث الرياضية نقلا عن بي ان سبورت دون أخذ تصريح منها، وقد عرضت ذلك مقابل شراء جهاز استقبال beoutq بسعر مخفض، واشتراك لمدة عام كامل مجانا، إلا أن الأسبوع الماضي، وقبل بداية الكثير من الدوريات العالمية حدثت المفاجأة توقفت قنوات بي اوت كيو بشكل كامل، ولم تعود حتى الآن، وذلك في الوقت الذي احتفلت فيه بي ان سبورت بانتصارها على بي اوت كيو.

هل ستعود بي اوت كيو للعمل مرة أخرى

ربما هذا السؤال هو الأكثر تداولا بين الكثير من المشاهدين الذي قد اشتركوا في خدمة بي اوت كيو، وبالرغم من مرور أسبوع كامل على توقف بي اوت كيو إلا أن هناك أمل عبد البعض في عودتها مرة أخرى، خصوصا بعد إعلان بعض حسابات تويتر التي تتدعي أنها تتبع بي اوت كيو أن القنوات ستعود في الأسبوع القادم على جميع الأجهزة في العالم، ولذلك ينتظر الكثير من المشاهدين عودتها.

على الجانب الأخر بدأ عدد كبير من المشاهدين في الذهاب إلى أماكن بيع أجهزة بي ان سبورت، والاشتراك في خدماتها لمشاهدتها بشكل سليم، وذلك بعد أن فقدوا الأمل في عودة بي اوت كيو مرة أخرى، وقد ظهر ذلك بشكل واضح مع بداية الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي.

خبر غير صحيح عن خسارة بي ان سبورت

في سياق آخر نشرت إحدى الصفحات على فيس بوك خبر عن تعرض شركة بي ان سبورت لخسارة كبيرة جدا، أدت إلى تسريح عدد كبير من العاملين فيها، وقد علق الكثير من المشاهدين بأن هذا الخبر غير منطقي أبدا، فكيف تسخر الشركة، وقد قامت بشراء الكثير من الدوريات العالمية في هذا العام، وقد طلبوا من هذه الصفحة نشر مصدر الخبر للتأكد من حقيقته، بينما طلب أخرين الاهتمام بنشر أخر أخبار بي اوت كيو.