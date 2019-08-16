القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبطل الصومال ديكاديها في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا

تنطلق الليلة أولى خطوات الزمالك الإفريقية عندما يلاقي فريق ديكاديها الصومالي، في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، ونحن سنقدم لكم ونطلعكم على كافة تفاصيل لقاء الزمالك اليوم، ويتطلع الزمالك اليوم لبداية قوية، من خلال بطل الصومال المتواضع، وسط الحضور الجماهيري المتوقع في ملعب برج العرب بالإسكندرية، ويتطلع المدير الفني المؤقت طارق يحي، في تقديم عرض جيد ونتيجة كبيرة في مباراة الليلة.

تقام المباراة في التاسعة مساءً وتنقل من خلال قناة أون سبورت، التي حصلت على حق إذاعة المباراة بصورة حصرية، وتقام المباراة في ملعب الجيش ببرج العرب، ويديرها الحكم الأثيوبي تيودروس.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبطل الصومال اليوم

المباراة القنوات الناقلة موعد المباراة ملعب المباراة حكم المباراة الزمالك * ديكاديها أون سبورت، النيل للرياضة التردد الأرضي 21.00 بتوقيت القاهرة، 22.00 بتوقيت السعودية برج العرب تيودروس

تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك اليوم

حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي الونش، حمدي النقاز، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمود عبد العزيز، محمد حسن، كريم بامبو،يوسف أوباما، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: عمر السعيد.

تعرف على طاقم الحكام لمباراة الزمالك وبطل الصومال اليوم

أعلن الاتحاد الإفريقي من خلال لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي، عن طاقم التحكيم لمباراة الزمالك وبطل الصومال، وأسندت المباراة للحكم الإثيوبي تيودروس، ويعاونه كلاً من تيجل جيزواو، شيوانجيزا ، وحكم رابع إمانويل هاليسبلاس، ويراقب المباراة الجيبوتي، محمد مؤمن علي.

وفي نهاية المقال نتمنى مشاهدة مباراة ممتعة تسودها الروح الرياضية ونتمنى الفوز للفارس الأبيض في اللقاء.