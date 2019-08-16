“جديد” تردد قناة “بي آوت كيو” الرياضية على القمر الصناعي عرب سات 2019/ تغيير...

“بي آوت كيو” هي مجموعة قنوات رياضية تابعة لشركة كوبية كولومبية تحمل نفس الاسم، وتقوم هذه القنوات ببث مباريات كرة القدم العالمية والدولية بطريق القرصنة، وتعمل على محاربة الاحتكار في بث مباريات كرة القدم العالمية، وهي تبث إشارتها عبر القمر الصناعي عرب سات وليس بطريق النت، وهذه المجموعة تضم عشر قنوات رياضية تبث الأحداث الرياضية العالمية والدولية.

تناشد مجموعة قنوات “بي آوت كيو”، عملائها الكرام الإلتزام بالأجهزة الأصلية، لأنها هي الوحيدة التي يتم تفعيل التردد الجديد للقناة بعد التحديثات التي تم إجرائها مؤخراً، ومن المنتظر بداية البث خلال الساعات القادمة لمتابعة أهم المباريات على الساحة الرياضية.

تردد قناة “بي آوت كيو” يبحث عنها الكثير من متابعي الرياضة في جميع بقاع الأرض، وخاصةً عشاق الساحرة المستديرة يهتموا بمتابعة عودة قناة “بي آوت كيو” للبث، بعد الانتهاء من التحديثات والتغيرات الجديدة، وتسعي القناة لجودة البث وللتعرف على طريقة تحديث جهاز الاستقبال كما هو موضح في الصورة التالية.

قناة “بي آوت كيو”، وسط حالة البحث المستمرة عن التردد الجديد للقناة بعد التحديثات الجديدة، تطل علينا القناة بثوبها الجديد تحت اسم “bouztv“، كوسيلة لتفادي المسائلة القانونية التي تطارد القناة من قبل شبكة قنوات “بي إن سبورت”، ومن المنتظر عودة “بي آوت كيو” بكامل طاقتها على كافة الأجهزة خلال اليومين القادمين.

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فمنذ توقف القناة عن البث وحالة بحث مستمرة عن ترددها الجديد، وقد أعلنت القناة عبر حسابها الرسمي، أن القناة عادت للبث عبر صور نشرتها القناة من مباراة افتتاح الدوري الإنجليزي بين ليفربول ونوريتش، وكان هذا البث على الجهاز الرسمي بالسعودية فقط، ووعدت القناة بالعودة الكاملة في القريب العاجل بعد إنهاء التحديثات المطلوبة.

وأصبحت قنوات “بي آوت كيو” من أشهر القنوات على ساحة القنوات الرياضية خلال الفترة الآخيرة، حيث تبث اشارتها مجاناً دون اشتراك كباقي قنوات الرياضة المشفرة مثل قنوات “بي إن سبورت” القطرية، ويتم استقبال الاشارة عبر ريسيفر حديث يعمل بتقنية عالية الجودة تسمي H265، وتضمن لكم باقة بي أوت كيو متعة المشاهدة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، والأحداث الرياضية الهامة على الساحة الآن.

تردد قناة “بي آوت كيو” 2019 على العرب سات

التردد الاستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11270 أفقي 27500 عرب سات

مباريات اليوم في بطولة أمم أفريقيا

السنغال/ الجزائر في تمام التاسعة مساءً النهائي

أهم ما تقدمه قناة “بي آوت كيو” الرياضية

تقوم القناة ببث مباريات البطولات العالمية والدولية مثل الدوري الإنجليزي، والدوري الأوروبي ودوري أبطال أسيا، والدوري الأسباني وبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في مصر خلال هذه الفترة، ويتبع كل مباراة استديو تحليلي يبحث أهم النقاط الخاصة بالمباراة، وتتميز بصورة وصوت عالي الجودة لجزب أكبر عدد من عشاق الساحرة المستديرة “كرة القدم”.

استقبال قناة “بي آوت كيو” الرياضية

يتم استقبال تردد قنوات “بي آوت كيو” الرياضية من خلال القمر الصناعي عرب سات، وذلك على ريسيفرات معينة يتم من خلالها فتح القناة عليها ومتابعة المباريات التي يبحث عنها الكثير وتنقل على قنوات مشفرة مثل بي إن سبورت.

أنواع الريسيفرات لفتح “بي آوت كيو” الرياضية

سيناتور 999.

ستار سات 2000.

أكستريم 90000.

كيوماكس H7.

T8 تايجر.

ونتمني أن نكون توصلنا للمعلومات الصحيحة ووضعها بين أيديكم بأسهل وأبسط الطرق، حتي يستطيع متابعينا ضبط اشارة القناة ومتابعة المباريات العالمية والإستمتاع بمشاهدة شيقة.