الآن تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر على النايل سات وكافة تفاصيل...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز على الدوام عرب فور نيوز، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في كأس مصر، التي من المقرر أن تقام السبت 17/8/2019 على أستاد الجيش ببرج العرب، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم كافة القنوات التي ستنقل المباراة، وكافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة ونتمنى أن ينال المقال علة إعجابكم.

تقام مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن مباريات الكأس للموسم السابق، في دور ال16 التي تم تأجيلها بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية، و المباراة ستلعب في الساعة التاسعة مساءً السبت القادم، على ملعب برج العرب بدون جماهير.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

المباراة القنوات الناقلة للمباراة موعد المباراة ملعب المباراة المنافسة الأهلي* بيراميدز قناة أون سبورت، قناة النيل للرياضة 21.00 بتوقيت القاهرة، 22.00 بتوقيت السعودية. استاد برج العرب دور ال16 كأس مصر

التشكيل المتوقع للأهلي في اللقاء

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، وليد سليمان، رمضان صبحي، حسين الشحات.

خط الهجوم: وليد أزارو.

ماذا يريد الأهلي من مباراة بيراميدز في الكأس.

يدخل النادي الأهلي المباراة وهو يريد تحقيق أكثر من هدف، من أول هذه الأهداف هو الفوز و مواصلة المشوار في بطولة كأس مصر، وثاني هذه الأهداف هو الثأر من بيراميدز، الذي فاز عليه في مبارتي الدوري الممتاز العام الماضي، ذهاباً وعودة وهو من المرات النادرة التي يخسر فيها الأهلي من فريق مبارتان في موسم واحد.

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تعرف على مصير لاسارتي بعد مباراة بيراميدز

تعتبر مباراة بيراميدز أختبار هام لقدرة المدير الفني للأهلي مارتن لاسارتي على إدارة المباريات الكبري وستحدد مصيره في الاستمرار في قيادة الأهلي ففي حالة الخسارة يتم توجيه الشكر للمدرب والبحث عن مدير فني جديد في ظل عدم اقتناع لجنة الكرة في قدرات المدرب وكذلك بعض أعضاء مجلس الإدارة.