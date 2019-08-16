تعرف علي تردد قناة تايم سبورت الجديدة على القمر الصناعي النايل سات وتعرف على موعد مباراة مصر غدا في...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز في مصر والعالم العربي، يسعدنا اللقاء بكم من خلال هذا المقال عن تردد قناة تايم سبورت الجديد على القمر الصناعي المصري النايل سات، الذي ازداد البحث عنه في الفترة الأخيرة على محركات البحث المختلفة، خاصة أثناء بث مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت على أرض مصر، لنقل القناة جميع مباريات البطولة على التردد الأرضي.

قناة تايم سبورت هي قناة مصرية يمتلكها مجموعة إعلام المصريين بالشراكة مع الهيئة الوطنية للأعلام، وبدأت بثها الرسمي في هذا العام 2019، مع بداية مباريات البطولة الإفريقية، واستطاعت في فترة وجيزة أن يكون لها شعبية كبيرة بين الجمهور المصري والعربي.

المباراة موعد المباراة مصر* البرتغال الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة ، السادسة والنصف بتوقيت السعودية

موعد مباراة مصر والبرتغال في نصف نهائي كأس العالم للناشئين

متابعينا الأعزاء استطاع منتخب مصر للناشئين في كرة اليد أن يجذب العاشقين للعبة، على متابعة مبارياته بعد الأداء الراقي الذي يقدمه والنتائج المبهرة، التي تحققت حتى الآن ووصوله إلي المربع الذهبي، وأصبح على بعد خطوة وحيدة من الوصول للنهائي، ولتحقيق إنجاز لم يتحقق من قبل، عندما يلاقي غدا المنتخب البرتغالي الذي أطاح بحامل اللقب المنتخب الفرنسي في مفاجأة كبيرة، فدعواتكم لناشئينا بالتوفيق وتحقيق حلم المصريين بالتتويج باللقب لأول مرة.

التردد الفضائي والأرضي على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة التردد الفضائي التردد الأرضي القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز تايم سبورت 11449 UHF32 نايل سات H 27500

أهم الإعلاميين الذين يعملون في قناة تايم سبورت الفضائية

تزخر قناة تايم سبورت بالعديد من الإعلاميين المتميزين في مصر ومنهم ، أحمد شوبير، سيف زاهر، تامر صقر، شيماء صابر، فرح على، كريم سعيد، أحمد عز، كريم خطاب.

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أهم المحللين على قناة تايم سبورت

تضم قناة تايم سبورت الفضائية أشهر المحللين والخبراء، في عالم الرياضة عاماً وكرة القدم خاصة، ومنهم الكباتن، حسن شحاته، حسن المستكاوي، طه إسماعيل، حازم أمام، عماد متعب، عبد الظاهر السقا.

تعرف على المعلقيين في قناة تايم سبورت الفضائية

من أهم المعلقين الذين يعملون في القناة الفضائية تايم سبورت، هم المعلق حاتم بطيشه،أيمن الكاشف، عصام عبده، طارق الأدور، محمد رمضان.

تسعى قناة تايم أسبورت في الفترة القادمة، إلي الحصول على حقوق بث الكثير من الفاعليات الرياضية الهامة، ومن أهمها الحصول على حق بث، مباريات الدوري المصري الممتاز، وبطولة كأس مصر والسوبر المصري .

يلتقي اليوم المنتخب المصري للناشئين في كرة اليد، مع المنتخب المجري للناشئين، ضمن منافسات بطولة العالم لكرة اليد المقامة في مقدونيا.