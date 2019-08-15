“استقبل” تردد قناة الأطفال ناشيونال جيوغرافيك كيدز أبو ظبي 2019 HD مباشر على النايل سات...

الان قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز أبو ظبي للأطفال، تعتبر قناة National Geographic Kids هي الأولى من نوعها في الوطن العربي، فهي تعد أول قناة وثائقية عربية إماراتية تقدم محتوى يهدف إلى رفع مستوى ثقافة وتعليم الطفل العربي، ويعمل على تنشئته نشأة هادفة أساسها العلم والثقافة، فهي من القنوات المخصصة للأطفال والتي انطلقت حديثًا على القمر الصناعي المصري نايل سات في عام 2017، ، وتعرض القناة محتوى متميز ومتنوع للغاية يتناول الكثير من مجالات الحياة والعلوم والطبيعية، فقناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز موجهه لجذب انتباه الطفل العربي الذي يهتم بالعلوم والطبيعة والجغرافيا والمغامرات والحياة البرية والخيال العلمي والاستكشافات العديدة، وتقوم القناة بتقديم كافة المجالات السابق ذكرها بصورة ترفيهية حتى لا يمل الطفل منها ويهتم بالتعلم والاستكشاف.

نبذة عن قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز أبو ظبي

قناة ناشونال جيوغرافيك كيدز هي قناة عربية متخصصة في مجال الوثائقي والعلوم والاستكشاف بالقدر الذي يناسب الأطفال، وهي تتبع مجموعة قنوات ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي، وهي تبث من خلال القمر الصناعي المصري نايل سات، وتتمتع القناة بجودة بث عالية جدًا فهي تبث باستخدام تقنية العرض HD الحديثة، وتعرض القناة برامجها على مدار 24 ساعة بدون انقطاع، وقد لاقت قناة ناشونال جيوغرافيك كيدز إقبالاً منقطع النظير بين أطفال الوطن العربي وكذلك الشباب كما أوضحت الدراسات ونسب المشاهدة الضخمة التي حققتها القناة على مدار سنتان فقط منذ بداية انطلاقها، حيث أنها تبث برامج وثائقية وعلمية غاية في المتعة تحظى باهتمام الأطفال على مختلف فئاتهم العمرية.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز أبو ظبي

تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز برامج متنوعة ومتميزة للغاية باللغتين العربية والانجليزية، وتتميز طريقة عرض البرنامج بالمتعة والتسلية للطفل بشكل كبير، مما جعل العديد من المشاهدين من مختلف الفئات العمرية حريصين على متابعتها من جميع أنحاء العالم، وإليكم أشهر البرامج التي تقدمها قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز منها:

مدرسة العباقرة

الحيوانات الناطقة

المساهمون الصغار

صباحاً مغامرات حول العالم: برنامج مغامرات يستعرض رحلات المغامرة المثيرة.

حيوانات صديقة على غير العادية.

ألعاب العقل: برنامج تنمية الذكاء والقدرة العقلية على الاستيعاب.

عالم الحيوانات: يتطرق إلى عالم الحيوانات المليءبالحقائق والغرائب الشيقة والمعلومات المفيدة عنهم.

الحقائق الغريبة.

عجيب ولكن حقيقي.

صندوق الألعاب

وقت ماجد: مدرسة البنات الموسم الأول

وقت ماجد: أمونة

لاستكشاف – الفضاء الخارجي: سياحة الفضاء

هيا بنا نخترع: يقدم أفكار بسيطة ومثيرة يمكن من خلالها الأطفال تطوير نفسهم لإختراعها.

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قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز أبو ظبي عبر الإنترنت:

تتميز قناة National Geographic Kids بموقعها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، لعرض آخر مستجدات برامجها من خلال هذا الموقع، ويمكنكم الآن دخول الموقع الرسمي قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز عبر الفيس بوك، كما الدخول عبر رابط الموقع الرسمي ومتابعة مواعيد بث البرامج والأفلام القناة من هنا.

استقبال تردد قناة National Geographic Kids الجديد عبر القمر الصناعي النايل سات 2019

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الجودة نايل سات 11938 27500 5/6 عمودي (V) SD نايل سات 12322 27500 3/4 عمودي (V) HD

سنقوم بتحديث المقال أول بأول، نحن في انتظار جميع أسئلتكم للرد عليها من خلال التعليقات أسفل المقال، و في حال التغيير في تردد القناة سنكون أول من نعلمكم، فتابعونا من خلال موقعنا موقع عرب نيوز