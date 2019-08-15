بي أوت كيو| خطوات تحديث الأجهزة الخاصة بالباقة قنوات beoutQ بعد عودة البث لمشاهدة المباريات العالمية...

استقبال قنوات بي أوت كيو beoutQ المجانية ومشاهدة المباريات العالمية بدون تشفير، بعد عودة القناة للبث من جديد عقب الإنتهاء من التحديثات الموسمية لضمان مشاهدة المباريات بتقنية عالية والقضاء على تشويش قنوات البي ان سبورت، يبحث الكثيرون الآن عن تردد قنوات بي أوت كيو بعد توقفها عن العمل للتحديثات لزيادة المتعة في مشاهدة المباريات، وننشر طريقة استقبال مجموعة قنوات بي اوت كيو وتحديث الريسيفر لاستقبال القنوات على النايل سات والعرب سات وطريقة تشغيلها.

تردد قنوات بي أوت كيو beoutQ

مجموعة قنوات بي اوت كيو تهم فئة كبيرة من المهتمين بكرة القدم، كونها تذيع المباريات العالمية بصورة مجانية، وهي مجموعة مكونة من 10 قنوات بدأ بثها منذ عام 2017 من أجل نقل كافة الأحداث الرياضية الهامة والدولية، ويمكن استقبال القنوات في جميع أنحاء العالم، من خلال ضبط أجهزة الاستقبال على الترددات التالية:-

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات 12034 H 27500 عرب سات 12207 H 11919 V 27500

تعمل قنوات بي اوت كيو، على العديد من أجهزة استقبال القنوات الريسفير ذات تقنية الـ H265، ومن ضمن أجهزة الريسيفر التي تدعم هذه الخاصية سيناتور 999 وستار سات 2000 واكستريم 90000 وكيوماكس H7 ، كما يجب أن يتم توصيل أجهزة الريسيفر بالإنترنت للحصول على التحديثات المطلوبة والتواصل مع المختصين لإتمام التحديثات ومواكبة ترقية الأجهزة.

أسباب توقف قنوات بي أوت كيو

أرجع البعض أسباب توقف البث المفاجئ لمجموعة القنوات، إلى ضغوطات من قبل شركات عالمية مدعومة من قنوات البي ان بعد أن تم مؤخراً التشويش عليها لضمان حقها في العرض الحصري للمباريات المشفرة، بينما أُذيعت أخبار أخرى من قبل قنوات بي أوت كيو، إلى أن أسباب التوقف هو القيام بالتحديثات الدورية لضمان عدم التشويش مجدداً والنقل المميز للمباريات لضمان استمتاع المشاهدين والمحبين لكرة القدم بمبارياتهم المميزة.

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خطوات استقبال قنوات بي اوت كيو عقب عودتها للبث