“نزول” تردد قناة “beouTQ” الرياضية 2019 على عرب سات / موعد عودتها للبث بكامل...

“beoutQ” الرياضية، مجموعة من القنوات الرياضية التي تنقل أهم المباريات العالمية على الساحة بدون تشفير، حيث تقوم القناة ببث إرسالها بتقنية “H2 65” على الريسيفرات الحديثة، وتضم عدد 10 قنوات لتغطية الأحداث والمباريات الهامة العالمية أول بأول، منعاً للإحتكار الذي تمارسه بعض القنوات المتخصصة في نفس المجال.

قناة “beoutQ”، من القنوات التي حظت بشعبية كبيرة بين محبي وعشاق الرياضة العالمية، حيث توفر القناة جميع المباريات الهامة على الساحة الرياضية، والتي تعرض على بعض القنوات باشتراك، ومنذ توقف “beoutQ” عن البث وحالة من الحزن تخيم على محبي وعشاق رياضة كرة القدم، لاعتمادهم على القناة في متابعة المباريات الهامة للبطولات العالمية، وينتظر الجميع عودتها بكامل طاقتها بعد انهاء تحديثاتها بفارغ الصبر.

وقد لاقت قناة “beoutQ” إقبالاً كبيراً من العديد من عشاق الرياضة العالمية، وخاصةً الساحرة المستديرة “كرة القدم”، لذلك نقدم التردد الجديد للقناة لسهولة ضبطها والتمتع بمشاهدة المباريات وقت بثها، وقد قامت القناة بعمل تحديثات للمجموعة لضمان بثها بدون تشويش ولجودة البث، لذلك توقفت منذ فترة بسيطة لانهاء تحديثاتها، وعلى وعد بعودتها بقوة وتميز خلال اليومين القادمين.

تردد قناة “beoutQ”

التردد معامل الترميز معامل التصحيح الإستقطاب القمر الصناعي 12207 V 5/6 27500 عرب سات 11919 H 5/6 27500 عرب سات 12380 H 5/6 27500 عرب سات

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أهم ماتقدمه قناة beoutQ

تقوم القناة بنقل جميع المباريات العالمية الهامة، والبطولات الدولية والمسابقات العالمية التي تضعها القناة بين أيدي عشاق كرة القدم للتمكن من مشاهدتها، بدون اللجوء للقنوات المشفرة التي تحتاج اشتراك سنوي كبير، وتتميز قناة beoutQ بضوح الصورة والصوت وتبث بتقنية عالية الجودة، بالإضافة لاستديو تحليلي لعرض فنيات المباريات.

موعد عودة البث لقناة “beoutQ”

منذ توقف بث القناة بالتزامن مع بداية الموسم الجديد للدوري الإنجليزي، وعمليات بحث مكثفة لمعرفة موعد إعادة البث مرة آخري لمتابعة المباريات الهامة على الساحة الأن، وقد أعلنت ادارة قناة “beoutQ” عبر حسابها الرسمي عن قرب عودة بث القناة خلال اليومين القادمين، بعد انتهاء التحديثات حتي لا تتأثر بعمليات التشويش.