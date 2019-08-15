عندنا تردد قناة تايم سبورت الجديدة على القمر الصناعي النايل سات و مشاهدة مباراة مصر ضد آيسلندا اليوم...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز في مصر والعالم العربي، يسعدنا اللقاء بكم من خلال هذا المقال عن تردد قناة تايم سبورت الجديد على القمر الصناعي المصري النايل سات، الذي ازداد البحث عنه في الفترة الأخيرة على محركات البحث المختلفة، خاصة أثناء بث مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت على أرض مصر، لنقل القناة جميع مباريات البطولة على التردد الأرضي.

قناة تايم سبورت هي قناة مصرية يمتلكها مجموعة إعلام المصريين بالشراكة مع الهيئة الوطنية للأعلام، وبدأت بثها الرسمي في هذا العام 2019، مع بداية مباريات البطولة الإفريقية، واستطاعت في فترة وجيزة أن يكون لها شعبية كبيرة بين الجمهور المصري والعربي.

المباراة موعد المباراة مصر* آيسلندا السادسة والنصف بتوقيت القاهرة ، السابعة والنصف بتوقيت السعودية

موعد مباراة مصر وسلوفينيا اليوم في دور أل 16 لكأس العالم لكرة اليد

تنقل قناة تايم سبورت اليوم مباراة مصر ضد سلوفينيا في دور أل 16 من بطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد، في تمام الساعة 14.00 بتوقيت القاهرة، وكان المنتخب المصري لناشئين كرة اليد قد حقق المركز الأول في المجموعة الثانية، وحصد 8 نقاط بعد الفوز على المجر في المباراة الأخيرة في دور المجموعات الأول بنتيجة 31/24

فاز منتخب مصر الوطني للناشئين في كرة اليد اليوم، على منتخب سلوفينيا في مباراة دور أل 16 في بطولة العالم المقامة في مقدونيا بنتيجة 30-23، لتتأهل بذلك الفوز الكبير إلي الدور ربع النهائي، ويقدم المنتخب المصري للناشئين مستويات رائعة في البطولة حتى الآن، قرر الاتحاد المصري لكرة اليد صرف مكافأة أيجاده للفريق، بمناسبة عبوره للدور ربع النهائي تقدر ب200 دولار لكل لاعب، بالفريق لتحفيزهم في تكملة مشوار البطولة، والفوز باللقب ليكون إنجاز لمصر، ولكي يكتب هذا الجيل شهادة ميلاده بحروف من ذهب.

يلتقي اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، المنتخب المصري للناشئين في كرة اليد مع نظيره منتخب آيسلندا، في دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين المقامة في مقدونيا، حالياً والتي يقدم فيها المنتخب المصري مستويات رائعة، وكان المنتخب المصري قد فاز على سلوفينيا في مباراة دور ال16 بنتيجة 30/23. Advertisements

التردد الفضائي والأرضي على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة التردد الفضائي التردد الأرضي القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز تايم سبورت 11449 UHF32 نايل سات H 27500

أهم الإعلاميين الذين يعملون في قناة تايم سبورت الفضائية

تزخر قناة تايم سبورت بالعديد من الإعلاميين المتميزين في مصر ومنهم ، أحمد شوبير، سيف زاهر، تامر صقر، شيماء صابر، فرح على، كريم سعيد، أحمد عز، كريم خطاب.

أهم المحللين على قناة تايم سبورت

تضم قناة تايم سبورت الفضائية أشهر المحللين والخبراء، في عالم الرياضة عاماً وكرة القدم خاصة، ومنهم الكباتن، حسن شحاته، حسن المستكاوي، طه إسماعيل، حازم أمام، عماد متعب، عبد الظاهر السقا.

تعرف على المعلقيين في قناة تايم سبورت الفضائية

من أهم المعلقين الذين يعملون في القناة الفضائية تايم سبورت، هم المعلق حاتم بطيشه،أيمن الكاشف، عصام عبده، طارق الأدور، محمد رمضان.

تسعى قناة تايم أسبورت في الفترة القادمة، إلي الحصول على حقوق بث الكثير من الفاعليات الرياضية الهامة، ومن أهمها الحصول على حق بث، مباريات الدوري المصري الممتاز، وبطولة كأس مصر والسوبر المصري .

يلتقي اليوم المنتخب المصري للناشئين في كرة اليد، مع المنتخب المجري للناشئين، ضمن منافسات بطولة العالم لكرة اليد المقامة في مقدونيا.