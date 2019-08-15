أحدث تردد قناة الحرة HD alhurra 2019 عبر جميع الأقمار الصناعية من هنا

تردد قناة الحرة HD alhurra الجديد 2019 عبر كلًا من القمر الصناعي النايل سات وعرب سات وهوت بيرد، أصبح يشكل طفرة بحثية على محرك البحث العالمي “جوجل”، وذلك لأن لأن قناة الحرة تقدم محتوى إخبارية مشوق هادفة ذات يتميز بمصداقيته الكبيرة بدون أي تضليل أو تحيز لفئة أو حزب معين، فهي تحرص على الأخبار الهامة وخاصة السياسية المختلفة، حيث توجه القناة بثها لكافة الدول العربية وتقدم محتواها باللغة العربية الفصحى، وتهتم بعرض وتغطيه جميع الأحداث الواقعة في كافة الدول العربية عن طريق برامجها الحوارية ذات الصبغة السياسية التي تتسم بالشفافية والوضوح واحترام عقلية المشاهدين والتي يقدمها باقة مميزة من الإعلاميين والمذيعين، وحرصًا منا على تقديم كل ما يهم القارئ ويشغل باله، نعرض لكم من خلال هذا التقرير أحدث تردد قناة الحرة HD alhurra 2019 عبر جميع الأقمار الصناعية المذكوره سابقًا.

تردد قناة الحرة HD alhurra

تردد قناة الحرة HD alhurra، يبحث عنه العديد من عشاق متابعة الأخبار السياسية، حيث تعمل القناة من خلال هذه الترددات 24 ساعة وتقوم بإذاعة النشرات الإخبارية والتقارير السياسية المميزة دون دفع أي اشتراك شهري، وفيما يلي عرض لجدول شامل لهذه الترددات:

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11257 (H) 27500 – 5/6 SD نايل سات 11257 (H) 27500 – 5/6 HD عرب سات 11938 (V) 27500 – 5/6 SD عرب سات 11938 (V) 27500 – 5/6 HD هوت بيرد 12226 (V) 27500 – 3/4 HD

تردد قناة الحرة HD alhurra 2019

تردد قناة الحرة HD alhurra 2019، انطلقت خلال عام 2004، بتمويل أجنبي من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنشأها شخص يدعى “نورمان جويل باتيز”، وذلك بغرض بثها في الدول العربية والشرق الأوسط، عن طريق جميع برامجها التي يتم فيها الحوار باللغة العربية، حيث تعمل القناة على تحقيق أهدافها الإعلامية وفق استراتيجية متطورة لنشر الحقائق دون الانحياز لفئة، فهي تقدم برامج متخصصة في كلأ من الشأن الإقتصادي والسياسي والإجتماعي.

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قناة الحرة HD alhurra

قناة الحرة HD alhurra تتيح متابعة جميع برامجها عن طريق خاصية البث المباشر الذي تتيحه القناة عبر موقعها الرسمي الذى يعمل بشكل مستمر بدون توقف.