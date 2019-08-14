“استقبل: تردد قناة الأقصى الجديد AqsaTVChannel 2019 / بث مباشر لتليفزيون الأقصى

تردد قناة الأقصى الجديد 2019، هو ما يبحث عنه المواطن الفلسطيني العربي من كل مكان بالعالم، حيث تخصص تليفزيون الأقصى في عرض الحقائق والشواهد على الوضع الفلسطيني الراهن بكل مصداقية في نقل الحقائق خاصة مع العدوان الصهيوني، فقناة الأقصى من أبرز وأهم القنوات العربية الفلسطينية التي تبث من الأراضي الفلسطينية بشكل مباشر، من عزة لتعرض أهم الأحداث الجارية والواقع الفلسطيني وتنقله بشكل مباشر للعالم من خلال قناتها المتخصصة، بجانب عرضها باقة متنوعة من البرامج المتميزة التي يتابعها الكثيرون بالمنطقة العربية، تابعونا وقناة الأقصى.

إليكم أيضاً للتعرف على أخبار الوضع الراهن في فلسطين لحظة بلحظة من خلال: : تردد قناة الفلسطينية الجديد 2019.

تردد قناة الأقصى الجديد 2019

قناة الأقصى الفضائية ، هي قناة عربية تابعة لحركة حماس المقاومة الإسلامية الفلسطينية، وقناة الأقصى واحدة من قنوات شبكة الأقصي، وقد تم إنشائها في عام 2006 لتحمل صوت الأمة العربية وتكون منبر إعلامي حر تحت شعار “عينك علي الوطن”، فقد تميزت قناة الأقصى منذ إنطلاقها بتقديمها أفضل الخدمات التليفزيونية، التي ترصد من خلالها نبض الشارع العربي، من خلال إهتمامها بالقضية الفلسطينية، التي تعتبر قضية كل العرب، فقناة الأقصى ترصد الأحداث وقت حدوثها لتكون عين وكلمة العرب من خلالها شاشتها المتخصصة، التي تنتشر بمراسليها في كل مكان، حيث تميزت قناة الأقصى بثها المباشر علي مدار الساعة، بصورة مجانية من خلال شاشتها المتخصصة.

برامج قناة الأقصى الفضائية

قناة الأقصى الفضائية تقدم مجموعة من البرامج المتنوعة مابين السياسية والمنوعات وغيرها من البرامج المتميزة، التي تميزت بالموضوعية وحلها لكثير من المشكلات، بجانب تقديمها خدمة اخبارية متميزة، ومن أهم برامج قناة الأقصى الفضائية:

برامج منوعات منها:

برنامج يسألونك.

برنامج أرض الصوان.

برنامج لمسات تربوية.

برنامج جوا الدار.

برنامج أسرى الحرية.

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برنامج عدسة الميدان.

برنامج مفاتيح النصر.

برامج سياسية تعرض عبر شاشة قناة الأقصى:

برنامج أبعاد.

برنامج واقع الضفة.

برنامج أقصى تيوب.

برنامج ستديو الانتفاضة.

برنامج ملفات.

برنامج صدى الشارع.

برنامج مع الحدث.

مسلسلات قناة الأقصى تميزت قناة الأقصى بعرض الدراما العربية متنوعة التصنيف منها: مسلسل الروح، ومسلسل بوابة السماء. مسلسل الفدائي.

استقبال قناة الأقصى بث مباشر

قناة الأقصى حرصت على البث عبر الفضائيات بشكل مجاني، كما واكبت التغيرات التكنولوجية وأصبحت تبث بشكل مباشر عبر موقعها الرسمي، حتي يتابع المشاهدين جميع برامجها أون لاين بشكل مباشر عن طريق الإنترنت، بث مباشر قناة الأقصى.

كما يمكن الآن متابعة قناة الأقصى الفضائية عبر Twitter.

الآن تردد قناة الأقصى الفضائية 2019

يمكنكم استقبال تردد قناة الأقصى لمتابعة الوضع الراهن بالأراضي الفلسطينية وخاصة بقطاع غزة الملتهب بالأحداث من خلال التردد الآتي: