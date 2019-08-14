الآن مباشر: ضبط تردد قناة الساعة أفلام الفضائية عبر القمر الصناعي نايل سات تحديث أغسطس 2019

تردد قناة الساعة للأفلام 2019 يتزايد البحث عن ترددها داخل مصر وخارجها بمعظم البلاد العربية، فقناة الساعة من أبرز القنوات المصرية الخاصة التي ظهرت عبر الفضائيات؛ لتقدم كل ما يهتم به عشاق الأفلام العربية المصرية المتميزة، من خلال عرض باقة متنوعة من الأفلام العربية الحصرية مباشر بعد عرضها من دور السينما، فقناة الساعة أفلام تخصصت فأصبحت من أهم وأبرز القنوات التي يتابعها الملايين بالمنطقة العربية.

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قناة الساعة أفلام الفضائية 2019

انطلقت قناة الساعة عبر الفضائيات بأهداف إستراتيجية واسعة واضحة،، وهي سعيها نحو التميز والانفراد في تقديم محتوى فني هادف يجذب الجمهور المصري والعربي؛ لتكون مع الوقت من أولى القنوات الفضائية المتخصصة في عرض أفلام يبحث عنها ويتابعها قطاع كبير من الجماهير العربية حول العالم، لانفرادها بعرض كل ما مميز وجيد.

أفلام قناة الساعة 2019

تقدم قناة الساعة باقة من الأفلام الحصرية لنجوم السينما المصرية منها أفلام النجم أحمد حلمي والنجم محمد رمضان والنجم الشاب تامر حسني وغيرهم الكثير من نجوم شباك السينما المصرية، الذين أصبح لهم جمهور يبحث عن أفلامهم بصفة مستمرة، حيث تعمل قناة الساعة أفلام على توقير الكثير والكثير من الأفلام المتميزة عبر شاشتها على مدار 24 ساعة متواصل.

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حيث حرصت قناة الساعة أفلام على توفير خدماتها لأكبر قاعدة جماهيرية في مصر والوطن العربي، ما دفعها لبث محتواها عبر القمر الصناعي النايل سات مجانا بدون تشفير، إهتماما منها بتعزيز قدرتها التنافسية، حرصت على البث مستخدمه أفضل أساليب لتتميز بوضوح الصورة ونقاء الصوت بصفة مستمرة.

استقبال تردد قناة الساعة أفلام 2019

قناة الساعة أفلام يمكن استقبالها من خلال ترددها الصحيح عبر القمر الصناعي النايل سات بقوة إشارة عالية، والتمتع بمشاهدة جيدة طوال اليوم ومتابعة باقة متنوعة من الأفلام الحصرية، فقط قم بضبط جهاز الإرسال على التردد الآتي:

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 10873 27500 5/6 عمودي

نستقل جميع الاستفسارات والأسئلة التي تتعلق بتردد قناة الساعة أفلام، من خلال التعليقات أسفل القناة، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة لجميع الأفلام العربية الحصرية المتميزة، التي تعرض على شاشة القناة طوال 24 ساعة.