أستقطب تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات وتابع مباراة كأس السوبر الأوروبي...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا عرب نيوز يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، والتي يبحث عنا الكثير من محبي ومتابعي الرياضة العالمية، وأهم المنافسات الكبري، والمعروف أن مجموعة قنوات بي إن سبورت تمتلك حقوق بث كبرى الفاعليات الرياضية على مستوى العالم، في منطقة شمال أفريفيا والمنطقة العربية، لذا يكثر البحث عن تردد القناة المجانية على النايل سات.

تستخدم مجموعة قنوات بي إن سبورت أحدث الأجهزة الخاصة بالبث الفضائي على مستوى العالم، لكي تقدم لمتابعيها أفضل وأنقى صوت وصورة فائقة الجودة .

كأس السوبر الأوروبي بين الريدز وتشلسي الليلة

عشاق الكرة الانجليزية في كل مكان كرة الندية والمتعة، من بداية أنطلاق صفارة البداية إلي الثانية الأخيرة من اللقاء، أنتم اليوم على موعد مع الأثارة والمتعة، عندما يلتقي ليفربول المنتشي ببدايته القوية في الدوري الانجليزي، مع تسلسي ألندني الذي يريد أن يصالح جماهيره الغاضبة، من الهزيمة الكبيرة من مانشستر يونايتد، في الجولة الأولي من الدوري الانجليزي لذلك نتوقعها مباراة قوية ومثيرة.

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المباراة موعد أذاعتها القناة الناقلة ليفربول* تشلسي 21.00 بتوقيت القاهرة، 22.00 بتوقيت السعودية HD1

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تردد قنات بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات

اسم القناة القمر الصناعي التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت المفتوحة نايل سات 11055 H 27500

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أهم البرامج التي تقدمها قناة بي إن سبورت المفتوحة

برنامج موعد مع الكاليتشيو: وهو برنامج أسبوعي يهتم بأخبار الدوري الإيطالي. برنامج كرة فرنسا: وهو برنامج يتابع أخبار الدوري الفرنسي الممتاز. برنامج لاتينيوس: وهو برنامج أسبوعي يهتم بكل دوريات دول أمريكا ألاتينية. برنامج ميريكاتو: وهو برنامج موسمي يبدأ بعد انتهاء الموسم الكروي ويهتم بسوق انتقالات اللاعبين. برنامج أخبار المدرب: وهو برنامج أسبوعي يهتم ببطولات التنس. برنامج من بريطانيا: وهو برنامج يتابع أخبار الدوري الانجليزي والإسكتلندي. برنامج الليغا في أسبوع: وهو برنامج أسبوعي يهتم بأخبار الدوري الأسباني.

أهم المحللين والمعلقيين في قنوات بي إن سبورت

تحرص مجموعة قنوات بي إن سبورت على استقطاب أفضل المحللين والمعلقيين، على قنواتها لتقدم أفضل تحليل فني للمباريات، وتقدم أفضل تعليق ومن أهم المحللين على القناة، نبيل معلول، محمد أبوتريكه، وائل جمعه، بشار عبد الله، طارق دياب، يوسف شيبو، هيثم فاروق، ومن أهم المعلقين، عصام الشوالي، رؤوف خليف، علي محمد علي، حفيظ دراجي، خليل البلوشي، جواد بده.

أهم البطولات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت

بطولة كأس العالم لكرة القدم.

بطولة كأس الأمم الأوروبية.

بطولة كأس الأمم الإفريقية.

بطولة كأس الأمم الأسيوية.

بطولة دوري أبطال أوروبا.

بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بطولة دوري أبطال أسيا.

بطولة كوبا أمريكا.

تقام اليوم مبارتان في إياب دور ال16 من دوري أبطال أسيا لكرة القدم، المباراة الأولى بين السد القطري ضد فريق الدحيل القطري الساعة 16.15 بتوقيت غرينتش، والمباراة الثانية بين الزعيم الهلالي والراقي الأهلاوي الساعة 17.30 بتوقيت غرينتش ال 20.30 بتوقيت مكة المكرمة، وكانت مباراة الهلال والاهلي في ملعب الجوهرة المشعة في مباراة الذهاب قد انتهت بنتيجة 4-2 لصالح الزعيم، مما يجعل فرصة الراقي صعبة في بلوغ الدور ربع النهائي.