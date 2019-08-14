“هل تغير اسم بي أوت كيو هو المخرج لعودة القنوات للبث تعرف على أسم القنوات الجديدة وشكلها...

قنوات بي أوت كيو استطاعت في وقت قصير للغاية، أن تستحوذ على نسبة متابعة فاقت التوقعات بكثير، وجذبت الملايين من محبي الساحرة المستديرة في العالم العربي أجمع، والقنوات بدأت بثها منذ عام تقريباً ومنذ ذلك التاريخ وجد المواطن العربي العادي المتوسط الدخل ضالته في تلك القنوات، لكي يستطيع أن يشبع رغبته في مشاهدة البطولات الكبري بالمجان وأصبح يتساءل “متى يعود البث لقنوات بي أوت كيو”

يتداول من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أنه بعد التحديثات التي تجري الآن، على قنوات بي أوت أو حسب الاسم الجديد الذي يتداول، يجب أن يتم تحديث الرسيفر الذي سيستقبل الإشارة عن طريق فني متخصص، وأن هناك عدة أنواع من الرسيفرات التي بأمكانها العمل وهي، “سينا تور999 ،ستار سات 2000، أكستريم 90000،كوماكس h8 ، تايجر t8 .

بناء على أستشارات قانونية للخروج من مأزق الأحكام التي تحصلت عليها مجموعة بي إن سبورت القطرية، ضد بي أوت كيو، فقد قررت أدارة شبكة بي أوت تغير أسم وشكل المجموعة للخروج من هذا المأزق القانوني، فقد قررت تغير اسم المجموعة إلي “bouztv sports”، وتغير الشكل للقنوات ليكون كما هو مبين بالأسفل، وهذه هي أخر الأخبار.

مجموعة قنوات بي أوت كيو تهدف إلي محاربة احتكار شبكة الجزيرة للأعلام، المالكة لمجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية للبطولات العالمية الكبري، والقنوات كانت تبث المباريات بالمجان للجمهور العربي حتى توقف البث.

تحديث: أعلنت شبكة قنوات بي أوت كيو عودت البث من جديد، بعد التوقف الذي حدث منذ يوم 8/8/2019 ونشر الحساب الرسمي للشبكة صور لمباراة ليفربول ونوريتش سيتي في أفتتاح الدوري الانجليزي، وقال على حسابه الرسمي،”قلنا لكم أننا سنعود واليوم عدنا.. انتظروا أنشاء الله العودة إلي جميع الأجهزة .. العودة للأسف في السعودية فقط على الجهاز الرسمي للتجربة سيتم قطع البث أيضاً لتكملت التحديثات لتعمل على كل الأجهزة” Advertisements

تردد قنوات بي أوت كيو على القمر نايل سات وعرب سات

اسم القمر الصناعي القناة التردد معامل الأستقطاب معامل الترميز النايل سات بي أوت كيو 12034 H 27500 عرب سات بي أوت كيو 12207 H 27500 عرب سات بي أوت كيو 11919 V 27500 عرب سات بي أوت كيو 12380 V 27500

سبب توقف بث قنوات بي أوت كيو الرياضية

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حتى اللحظة السبب الحقيقي لتوقف بث قنوات بي أوت كيو غير معلوم، وغير واضح فقد أصدرت مجموعة قنوات بي إن سبورت بيان اكده فيه أنها تحصلت على حكم نهائي بوقف بث مجموعة قنوات بي أوت كيو، بسبب بثها لمنافسات ليس لها الحق في بثها وهي ملك حصري لمجموعة بي إن سبورت، وجاء ذلك في تدوينه على الحساب الرسمي للشبكة القطرية.

ماذا تقول شبكة قنوات بي أوت كيو عن سبب التوقف للبث

كما أصدرت مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، بيان حول سبب توقف مجموعة بي أوت، أيضاً نشر الموقع الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي توتير لشبكة بي أوت كيو بياناً، أوضحت فيه أن سبب توقف بث الشبكة هو إجراء تحديثات على المجموعة، لتفادي التشويش على إشارة البث التي تتعرض له المجموعة، من قنوات بي إن سبورت، وأن التحديثات التي تجريها القناة ستنتهي قريباً ويعود البث من جديد.

متى يعود بث قنوات بي أوت كيو من جديد

من المعروف أن مجموعة قنوات بي أوت كيو كانت تبث من كولومبيا في الوقت السابق، قبل توقف شارة البث، وكانت الشبكة قد أصدرت بيان اكده عودة القنوات للبث مساء الجمعة الماضية، مع بداية بث مباريات الدوري الانجليزي الممتاز، وهو ما لم يتحقق مما جعل المتابعين للقنوات يتشككون في البيانات التي تصدرها شبكة بي أوت كيو، وإلي الآن لا أحد يستطيع الجزم بموعد عودة شارة البث للمجموعة من جديد

تعرف على مشكلة المشاهد المصري مع قنوات بي أوت كيو

أعلنت شبكة بي أوت كيو أنها تهدف إلي عمل تشفير يصعب احتراقه في الفترة القادمة، وذلك لتأمين بث المجموعة من محاولات التشويش المتعمدة، وأن المشكلة التي ستواجه المشاهد المصري، هو اعتماده على أجهزة الشيرنج التي تعمل على فتح القنوات، وبعد إجراء التحديثات لن تستطيع تلك الأجهزة في فك الشفرات.

بيان صادر من أدارة قنوات بي أوت كيو السبت الماضي11/8/2019

أصدرت مجموعة بي أوت كيو بيان السبت الماضي 11/8/2019،لتوضيح أخر التطورات حول إعادة بث المجموعة من جديد، لتطمين المشاهدين بأنها ستعود وستكون العودة أقوى من السابق، ولتفادي التشويش في المستقبل.

نشأة وبداية قنوات بي أوت كيو

بدأت قنوات بي أوت كيو بثها عام 2017، وكسرت احتكار بي إن سبورت للمباريات الكبري، ومنذ ذلك التاريخ وعملية التشويش ومحاولة إغلاق القناة مستمر، من قبل شبكة بي إن سبورت والمعروف أن بي أوت كيو تبث إرسالها من كوبا، وتغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق أوروبا حتى توقف البث يوم 8/8/2019.