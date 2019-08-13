استقبل تردد قناة إذاعة الشباب والرياضة على نايل سات 2019…. راديو إذاعة الشباب والرياضة

تردد قناة إذاعة الشباب والرياضة 2019، تعتبر من أولى المحطات الإذاعية شهرة على مر التاريخ، لتخصصها في الشأن الرياضي الشبابي، وتقديم كل ما يهم الشباب، في مختلف المجالات، فتقدم برامج رياضية، وبرامج غنائية، وغيرها من البرامج الهادفة، كما تقوم قناة إذاعة الشباب والرياضة ببث جميع المباريات الدولية، والمحلية بأستوديو تحليل متميز تحت إشراف ومتابعة متميزة، تأتي قبل المباريات المهمة في الدوري العام الممتاز، على صعيد الكرة العالمية، يتم تحليل انفراد متميز من خلال المحللين، والمعلقين الرياضيين، في استوديو التحليل يأتي قبل بدء المباراة بتحليل التشكيل المتوقع، والأساسي لمباراة، وتقديم أهم الأخبار عن الفريقين، وآخر الأخبار التي تحدث حيث يهتم العديد من الشباب في متابعة جميع المباريات على قناة إذاعة الشباب والرياضة.

والجدير بالذكر انطلاق إذاعة الشباب والرياضة للبث الإذاعي المتميز في عام 1975 في العيد الثاني لنصر أكتوبر المجيد، لتنطلق ببث إذاعي متميز على مدار سنوات طويلة.

ويتم استقبال إذاعة الشباب الرياضية: التردد/ 108 FM / AM

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استقبال تردد قناة إذاعة الشباب والرياضة

يتابع الكثير من عشاق كرة القدم إذاعة الشباب والرياضة، لأنها تقوم بتقديم كافة المباريات، وآخر الأخبار بالإضافة إلى تحليل جميع المباريات قبل بثها حيث تقوم بعمل متابعة حية لجميع مباريات الدوري المصري لعام 2019 وجميع مباريات فريق النادي الأهلي، وسوف نتعرف على تردد قناة إذاعة الشباب والرياضة للاستمتاع بمتابعه جميع المباريات الهامة، والأخبار لعشاق كرة القدم، من خلال التردد الآتي:

# إذاعة الشباب والرياضة: 108 اف ام

اسم القناة إذاعة الشباب والرياضة القمر الصناعي النايل سات التردد 11765 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي (h) معامل تصحيح الخطأ 5/6

قناة إذاعة الشباب والرياضة

يمكن متابعة أخبار الدوري المصري، وجميع المباريات الهامة في كرة القدم لعام 2019 من خلال إذاعة الشباب والرياضة، وتقدم كافة التفاصيل الهامة، والمباريات لفريق النادي الأهلي، ونادي الزمالك، وتقدم أيضا باقي التفاصيل، والمباريات عن النوادي الأخرى في الدوري المصري حيث يمكنك التعرف على برامج المحطة الإذاعية من خلال الصفحة الرسمية ، إذاعة الشباب والرياضة عبر الفيس بوك..