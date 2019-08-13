الآن استقبل تردد قناة بيراميد كلاسيك 2019 من خلال القمر الصناعي نايل سات… ضبط تردد قنوات...

الآن: تردد قناة بيراميد كلاسيك عبر القمر الصناعي النايل سات، نستعرض معكم عبر موقعنا كل ماهو جديد في عالم الفضائيات المليء بالقنوات المتميزة، لذلك نستعرض معكم اليوم تردد قناة بيراميد كلاسيك تلك القناة المتميزة التي ظهرت مؤخراً عبر الفضائيات لتنضم لمجموعة قنوات بيراميد المتخصصة، فقناة بيراميد كلاسيك ظهرت لتضيف مزيد من الرقي والجمال من خلال أفلامها النادرة المتميزة، أفلام الزمن الجميل، فقناة بيراميد تخصصت في عرض باقة متوعة من الأفلام السينمائية القديمة التي يعشقها قطاع كبير من الجمهور المصر والعربي حول العالم لتميزها، بالرقي وجودة المحتوى، فقد حرصت قناة بيراميد كلاسيك أن تستزيد من روعة أفلامها باختيار أجود الأفلام المعروضة عبر شاشتها.

استقبل تردد قناة بيراميد كلاسيك 2019

قناة بيراميد كلاسيك تأتي وسط باقة متنوعة من القنوات الفضائية المنافسة، لذا تعمل قناة بيراميد على لفت الانتباه إليها بشكل دائم وذلك حتى تصبح من أشهر القنوات الفضائية التي تنتشر في العديد من البلدان العربية، كما حرصت بيراميد كلاسيك أن تلبي أذواق الجمهور في مختلف الفئات العمرية، فأصبحت قناة بيراميد كلاسيك بيت العيلة الذي يجمع جميع أفراد الأسرة، مما زاد من البحث عن ترددها في الفترة الأخيرة، لكي يستمتعوا بروعة أفلام الزمن الجميل، لكبار نجوم عمالقة السينما في الوطن العربي.

برامج قناة بيراميد كلاسيك 2019

تقدم قناة بيراميد كلاسيك مجموعة كبيرة مختارة من الأفلام السينمائية الرائعة التي يبحث عنها محبي وعشاق أفلام الفن الأصيل، فقد اهتمت قناة بيراميد كلاسيك بعرض محتوى ذو جودة ومنافسة عالية لإرضاء جمهورها، مستخدمة أفضل أساليب البث التي ميزتها بجودة ووضوح الصورة والصوت.

تردد قناة بيراميد كلاسيك عبر القمر الصناعي النايل سات

يمكنكم التمتع بمشاهدة قناة بيراميد كلاسيك ومتابعتها بشكل مجاني على مدار 24 ساعة، من خلال البحث عن القناة على الأقمار الصناعية، أو عبر إدخال التردد الصحيح لها عن طريق جهاز الريسيفر بالتردد الآتي.

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تردد/12604

معدل الترميز/27500

الاستقطاب / أفقي

ضبط باقة قنوات بيراميد على النايل سات 2019

قناة بيراميد كلاسيك.

قناة بيراميد دراما.

قناة بيراميد أفلام.

قناة بيراميد كوميدي.

قناة بيراميد سينما.

استقبل قنوات بيراميد المتخصصة عبر الترددات الآتية من خلال الفيديو الآتي:

مستمرين ومعكم عبر التحديثات لتقديم أحدث ترددات قنوات بيراميد 2019 على مدار الساعة، وفي حال حدوث تعديل أو تغير على تردد القناة سوف نكون أول من نخبركم به، فتابعونا