“تحديث”: تردد قناة شام أف ام 2019 Sham fm الجديد مباشر علي القمر الصناعي النايل سات...

تردد قناة شام اف ام السورية الجديد عبر القمر الصناعي النايل سات، تزايد البحث عن قناة Sham fm شام اف ام تلك القناة الفضائية السورية، التي يبحث عنها المواطن السوري من كل مكان حول العالم، ليتتبع بها أهم الأخبار والأحداث السورية، التي تجري علي أرض الواقع بسوريا العربية بكل مصداقية وحيادية، فقناة شام اف ام من أبرز وأهم القنوات العربية السورية التي تخصصت في نقل أهم الأخبار والأحداث السورية، التي يتابعها المواطنين السوريين بكل اشتياق لمعرفة أهم التحديثات التي تتم بالأرضي السورية في شتى المجالات، كما تتحدث قناة اف ام عن تاريخ وحاضر سوريا، وتقدم كل ما يهتم به المشاهد السوري والعربي، تابعونا وقناة شام اف ام

قناة Sham fm شام اف ام

تردد قناة شام اف ام هي قناة سورية، تبث على عبر موجات الراديو، ويمكن استقبالها على القمر الصناعي النايل سات، انطلقت قناة شام اف ام في عام 2007 ، لتقدم محتوى إعلامي هادف راقي يخدم الجماهير السوريين والعرب حول العالم، وقد استطاعت قناة شام اف ام أن تحقق نجاحاً كبيراً، حيث يتابعها الكثيرون في شمال إفريقيا، وجنوب أوروبا، فقناة شام اف ام من أكثر القنوات العربية التي يبحث عنها السوريين وغيرهم من المهتمين بمعرفة الأخبار السورية، ومتابعين لجميع البرامج التي تقدمها قناة شام اف ام لنشر الثقافة السورية، متضمنة كل ما هو عربي سوري، فقناة شام اف ام تعيد لسوريا أمجادها من جديد.

تردد قناة شام اف ام الجديد

تقدم قناة شام اف ام محتوى متنوع من البرامج السياسية والرياضية والثقافية والاقتصادية والفنية، فقناة شام اف ام قناة منوعات تقدم كل ما هو جديد وهادف، لترضي جمهورها بمختلف مراحلهم العمرية، حيث أن قناة شام اف ام تعتبر قناة عائلية متميزة.

Sham fm تردد شام اف ام الاستقطاب الترميز 11334 أفقي h. 27500

استقبال قناة شام اف ام

يتم استقبال تردد قناة شام اف ام عبر القمر الصناعي نايل سات:

فى متابعة تحديث لقناة شام اف ام السورية فقد صرحت الصفحة الرسمية للقناة على الفيس بوك الصفحة الرسمية للقناة الإذاعية السورية شام اف ام بأن ترددات شام إف إم على النايل سات كما يلي:-

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التردد الجديد 12606/V برسيفر SD

التردد 11334 H برسيفر HD .

كما يمكن ايضا استقبال قناة إف إم شام على موجة الـ إف إم: المنطقة الجنوبية والشمالية 92.3 في المنطقة الوسطى 95.3 في المنطقة الساحلية 101.8

ويمكن ايضا الدخول على الموقع الرسمي للقناة على على الإنترنت على الموقع www.shamfm.fm

والصفحة الرسمية لقناة شام اف ام عبر الفيس بوك.

تردد شام اف ام Sham fm التلفزيون والإذاعة

ترددات التلفزيون ترددات الإذاعة Nilesat

H 11334 Vertical المنطقة الوسطى 95.3 MHZ

المنطقة الساحلية 101.8 MHZ

الجنوبية و الشمالية 92.3 MHZ

قناة شام اف ام بث مباشر تلفزيون مباشر

يمكن مشاهدة البث المباشر لقناة شام اف ام من رابط البث المباشر عبر موقعها على الانترنت من هنا

كما يمكن الاستماع الى اذاعة شام اف ام راديو مباشر من هنا