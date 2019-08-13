الان تابع تحديث أغسطس تردد باقة قنوات الساعة El Sa3a الجديدة 2019 على النايل سات “مسرح، افلام،...

الآن نقدم اليكم تردد باقة قنوات الساعة El Sa3a المتميزة الجديدة لتقديم كل جديد 2019، حسب اخر تحديثات للعام الجديد 2019، ويمكن استقبال تردد قنوات الساعه “مسرح، افلام، كوميدي،دراما” من خلال القمر الصناعى النايل سات كما سوف نقدم اليكم تردد قناة الساعة كوميدى 2019 El Sa3a Comedy عبر القمر الصناعي النايل سات، قناة الساعة كوميدي الفضائية من أبرز القنوات التي ظهرت مؤخرا عبر الفضائيات، وسط هذا الخضم الضخم من المناقشات بين القنوات الفضائية المصرية المتخصصة في مجال الكوميديا، فقناة الساعة كوميدي من القنوات التي تخصصت في مجال الكوميديا المليء بالأفلام والمسلسلات والمسرحيات الممتعة في مجال الكوميديا، التي تضيف مزيد من البهجة والسرور علي مشاهديها، تابع قناة الساعة كوميدي.

الآن : استقبل تردد قناة ابل كوميدي وباقة قنوات ابل

جميع ترددات قنوات الساعة الجديدة 2019

اسم القناة التردد الحالي الاستقطاب ومعدل الترميز قناة الساعة دراما MOUSLSALAT 12566 v 27500 قناة الساعة كوميدي El Sa3a Comedy 11602 h 27500 قناة الساعة كلاسيك 12566 v 27500 قناة الساعة مسرح El Sa3a Masrah 10872/ 10873 V 27500

والجدير بالذكر هو تبعية قناة الساعة كوميدي لباقة قنوات الساعة المتخصصة التي ظهرت مؤخراً عبر الفضائيات لتلبي احتياجات المواطن المصري والعربي، بباقة متنوعة من الأعمال الفنية المتميزة لكبار نجوم الفن المصري العربي.

تردد قناة الساعة كوميدي 2019

قناة الساعة كوميدي هي إحدى القنوات الخاصة المصرية، التي يتابعها الملايين حول العالم العربي حيث تخصصت قناة الساعة في الكوميديا فحرصت بشكل ملحوظ في اختيار محتوى هادف راقي موجه لجمهورها المصري والعربي في كل مكان.

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حيث تخصصت قناة الساعة كوميدي في عرض الكوميديا بمختلف تصنيفها في السينما والتليفزيون والمسرح، فهي قناة الكوميديا الأولي في الوطن العربي التي تحرص علي عرض كل ما كوميدي ومتنوع، حيث أن قناة الساعة كوميدي تخصصت للكوميديا والضحك من القلب على مدار اليوم بشكل مجاني، فقناة الساعة كوميدي من أشهر القنوات العربية المصرية التي تخصصت في عرض ذلك المحتوى الذي يهم الملايين فمن منا لا يبحث عن الضحك والكوميديا للتخلص من ضغوط الحياة اليومية المستمرة، فقناة الساعة كوميدي تخفف من الضغوط وتنقلك إلي جو من الضحك والمرح.

كما يمكنكم التعرف على طريقة ضبط ترددات جميع قنوات الساعة الجديدة من خلال الفيديو التالي:

استقبال تردد قناة الساعة كوميدي 2019

قناة الساعة كوميدي يتم استقبالها بشكل مباشر من خلال تردد القناة عبر القمر الصناعي النايل سات بإدخال تردد القناة ومعدل الترميز وتعامل التصحيح القطبية عبر جهاز الاستقبال الخاص بكم للتمتع بأروع الأعمال الفنية الكوميدية من خلال التردد الآتي:

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح القطبية النايل سات 11613 27500 5/6 أفقي

مستمرين ومعكم عبر التحديثات لتقديم أحدث ترددات قنوات الساعة الفضائية، 2019 على مدار الساعة، وفي حال حدوث تعديل أو تغير على تردد القناة سوف نكون أول من نخبركم به، فتابعونا.