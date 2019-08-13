القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي الليلة في دور 16 ببطولة دوري أبطال أسيا مباراة العودة

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز على الدوام عرب فور نيوز، في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، وكل عشاق الكرة الجميلة يسعدنا التواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن القنوات الناقلة لمباراة الزعيم الهلالي ضد الراقي الأهلاوي في إياب دور ال16 بدوري أبطال أسيا لكرة القدم، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم كل التفاصيل التي تبحثون عنها حول اللقاء المرتقب.

يستقبل أستاد جامعة الملك سعود مباراة العودة بين الهلال والأهلي، في تمام الساعة 20.30 بتوقيت السعودية، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الهلال برباعية مقابل هدفين للأهلي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي الليلة في دوري أبطال أسيا

ماذال الحديث قي كل مكان في الوطن العربي، عن موعد عودة بث مجموعة بي أوت الرياضية، الناقلة لكل الأحداث الهامة ومنها دوري أبطال أسيا بالمجان بدون أي مقابل مادي، وحتى هذه اللحظة لم يعد البث رغم التدوينات على الحساب الرسمي للشبكة بقرب الانتهاء من التحديثات الجارية، على مجموعة القنوات الرياضية الخاصة بالشبكة، وحتى الآن المؤكد هو أذاعه المباراة على شبكة الجزيرة الإعلامية، المالكة لمجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية.