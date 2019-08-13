“اضبط ناو” تردد قنوات الكاس الرياضية على النايل سات والعرب سات أقوى إشارة

تردد قنوات الكاس الرياضية، تُشكل أعلى معدلات البحث في الفترة الأخيرة، نظراً لقيامها ببث وإذاعة مباريات الدوري العراقي الممتاز وكأس أمم آسيا، بالإضافة إلى نخبة من أبرز مبارايت كرة القدم التي يتابعها عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان بالوطن العربي، مما جعلها تنافس قنوات بين سبورت القطرية بقوة، وتحصد ملايين المتابعين حول الوطن العربي، تابعونا من خلال تلك السطور لكي تعرفوا تردد قناة الكاس 6 الغير مشفرة، وتسعى تردد قناة الكاس hd المفتوحة إلى نقل أبرز مباريات كرة القدم والحصول على حقوق النقل الحصري لها في دوريات الموسم الكروي المقبل، على العرب سات والنايل سات بجودة عالية وجودة متوسطة حسب نوع جهاز الاستقبال وغيرها من الأقمار.

تردد قناة الكاس 2019

وأعلنت تردد قناة الكاس hd المفتوحة عن نقل مباراة الدحيل والسد في بطولة دوري أبطال آسيا والتي تقام على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، ولذلك حصدت القناة قاعدة جماهيرية كبيرة خلال وقت قصير، لما لها من معلقين ومحللين متميزين، يسعون إلى تحليل كافة الأحداث الرياضيات من كل جانب وسيتم نقل مباراة الاهلي والهلال اليوم الثلاثاء الموافق 13-8-2019 على قناة الكاس 3 نايل سات المفتوحة.

قناة الكاس 1

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ Arabsat 2A 26 شرقا 12245 27500 عمودي 3/4 Nilesat 101/102 7 غربا 11919 27500 أفقي 5/6

قناة الكاس 2

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ Arabsat 2A 26 شرقا 12245 27500 عمودي 3/4 Nilesat 101/102 7 غربا 11919 27500 أفقي 5/6

قناة الكاس 3

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ Nilesat 101/102 7 غربا 11919 أفقي 27500 3/4 Arabsat 2A 26 شرقا 12245 عمودي 27500 3/4

قناة الكاس 5

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ Arabsat 2A 26 شرقا 12418 27500 أفقي 3/4

تردد قناة الكاس 6

تردد قناة الكاس 6 نايل سات الناقلة لمباراة الاهلي والهلال اليوم

القمر الصناعي التردد معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب معدل الترميز Arabsat 2A 26 شرقا 12418 3/4 أفقي 27500

ترددات قنوات الكاس الرياضية باقة كاملة

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ Arabsat 2A 26 شرقا 12418 27500 أفقي 3/4

ترددات قنوات الكاس على كل الأقمار

القمر التردد الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ نايل سات 12245 ° E 27500 رأسي V 5/6 نايل سات 11919 W 27500 أفقي H 3/4 عرب سات بدر 6 12245 ° E 27500 أفقي H 5/6 آسيا سات 5 3660 ° E 27500 رأسي V 3/4 جالكسي 19 12084 W 22000 رأسي V 3/4

فيما تضم تردد قناة الكاس الرياضية فريق من أمهر المحللين والمتابعين، وتتميز القنوات بدقة الصورة ونقاء الألوان وجودة الصوت، وتحظى باهتمام كبير من جانب الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية، استعداداً لنقل مباريات الدوري الأوروبي، الدوري الإنجليزي، الدوري الأسباني في الموسم الجديد.