أخر أخبار عودة بي اوت كيو مرة أخرى، ما هو مصير هذه القنوات

بي اوت كيو هي باقة القنوات التي لمعت في السنة الأخيرة لأنها سهلت على الكثير من المشاهدين متابعة كل البطولات العالمية التي تكون على قنوات بي ان سبورت المشفرة، ولكن أصبح توقف بي اوت كيو هو العائق أمام مشاهدة هذه البطولات، وأصبح الآن عودة بي اوت كيو هو أهم سؤال يسأل عنه المشاهدين خلال الفترة الحالية، بدأت بي اوت كيو ببث من أحد دول قارة أمريكا الجنوبية، وقد قدمت جميع البطولات التي تقدمها بي ان سبورت، ولذلك حاولت الأخيرة منع هذه السرقة بكل الطرق طوال السنة الماضية.

توقف بي اوت كيو القصة الكاملة ( البداية، والمصير )

توقف بي اوت كيو بشكل مفاجئ يوم الأربعاء الماضي الموافق 8 / 8 / 2019 على جميع أجهزة الاستقبال التابعة لها، بدء المشاهدون يبحثوا عن تردد جديد لقناة بي اوت كيو، ولكن لا جدوى لا تغيير في التردد، بدأ المشاهدون بعد ذلك البحث عن أخر أخبار بي اوت كيو لمعرفة سبب التوقف، ولكن المفاجأة أنه لا يوجد أي حساب رسمي للقنوات على تويتر، ولذلك ظهر حساب جديد على تويتر باسم الدعم الفني بي اوت كيو، وقد نشر هذا الحساب تغريدة يقول فيها أن سبب توقف بي اوت كيو هو تحديث كل الأجهزة التابعة لها، وبعد نهاية التحديث ستعود بي اوت كيو مرة أخرى مع بداية الدوريات العالمية يوم الجمعة الموافق 10 / 10 / 2019.

يوم الجمعة انتهى، وبي اوت كيو لن تعود

انتظر المشاهدون يوم الجمعة الموعد المتفق عليه يوم الجمعة، ولكن بلا جدوى لم تعود بي اوت كيو في هذا اليوم، وقد اشار حساب الدعم الفني إلى أن تحديث الأجهزة مازال قائم، وسينتهى قريبا، ولكن بعد ذلك بدء اليأس مع عودة بي اوت كيو يتسرب إلى جميع المشتركين، وبدء الحديث في تويتر عن البحث عن بديل لقنوات بي اوت كيو.

بديل بي اوت كيو هو حديث المغردون الآن

المغردون الآن على تويتر يتداولوا حلول لمشكلة توقف بي اوت كيو، هناك من قال مشاهدة المباريات بث مباشر، وأخرين قالوا نستخدم تطبيقات، ولكن يبدو أن كل هذه الحلول لن تجدي، وسيكون الحل الأفضل هو الاشتراك في باقة قنوات بي أن سبورت، والحصول على جهاز الاستقبال التابع لهم، ومشاهدة كل المباريات المشفرة.