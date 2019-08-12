تردد قناة اون دراما 2019 على نايل سات وموعد عرض المسلسل الكوميدي عائلة زيزو

تردد قناة اون دراما من أكثر ترددات النايل سات أهمية لدى كل المشاهدين العرب، يرجع ذلك لتقديم قناة اون دراما عدد كبير من المسلسلات العربية يوميا على مدار 24 ساعة، تعرض قناة اون دراما منذ أن انطلقت عدد كبير جدا من المسلسلات المصرية والأعمال الدرامية المختلفة، ودوما ما يحرص القائمين على العمل في قناة اون دراما على اختيار أحدث الأعمال الدرامية وأفضلها لكسب المزيد والمزيد من المتابعين لقناة اون دراما في الوطن العربي، فعلى الرغم من حداثة عهد القناة إلا أن تردد قناة اون دراما على نايل سات حقق أفضلية كبيرة على العديد من القنوات المنافسة له في مصر والوطن العربي.

سنتناول بالحديث فيما يلي بيان تردد قناة اون دراما المصرية على نايل سات، كما سنتطرق بالحديث لعرض أهم المسلسلات الرمضانية التي ستعرض عليها هذا العام.

تردد قناة اون دراما

يمكنكم متابعينا الكرام على موقع عرب نيوز التعرف على تردد قناة اون دراما عن طريق الجدول التالي توضيحه..

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تردد قناة اون دراما القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل الخطأ نايل سات 10853 27500 أفقي 5/6

ولمزيد من التوضيح متابعينا الكرام يمكنكم أيضا التعرف على خطوات وطريقة ضبط تردد قناة اون دراما 2019 بالفيديو من خلال الفيديو التالي.

مسلسلات قناة اون دراما

تقدم قناة اون دراما حاليا باقة من أقوى المسلسلات العربية الجديدة والقديمة، حيث تعرض القناة حاليا مسلسل أرض النفاق لفنان محمد هنيدي، كما تعرض القناة أيضا المسلسل المصري ابن حلال بطولة الفنان محمد رمضان بجانب ذلك تعرض القناة عدد من المسلسلات القديمة مثل مسلسل هوانم جاردن سيتي وغيرها من المسلسلات التي جعلت من تردد قناة اون دراما هدف لكل من يرغب في متابعة المسلسلات العربية.

مسلسل كلبش 3 بطولة: أمير كرارة، هشام سليم، هالة فاخر، يسرا اللوزي، أحمد عبد العزيز، أحمد العوضي. إخراج: بيتر ميمي، وتأليف: باهر دويدار.

مسلسل قمر هادي بطولة: هاني سلامة، داليا مصطفى، يسرا اللوزي، ونورين كريم، وهادي الجيار، وآية سماحة. تأليف: إسلام حافظ، وإخراج: رؤوف عبد العزيز.أبو جبل بطولة: مصطفى شعبان، عائشة بن أحمد، محمد لطفي، ومريم حسن، حسن حسني، أيتن عامر

مسلسل علامة استفهام بطولة: محمد رجب، أحمد هيثم زكي، ميريهان حسين، جيهان خليل، إدوارد، نورهان.

مسلسل حكايتي بطولة: ياسمين صبري، وفاء عامر، أحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم

مسلسل طلقة حظ بطولة: مصطفى خاطر، أيتن عامر، هبة مجدي، هنادي مهنى، ميرنا نور الدين، إنعام سالوسة، حسني شتى، محمد أنور، خالد أنور، فتحي عبد الوهاب.

جدول مواعيد قناة اون دراما

· عائلة زيزو · 12:00 صباحًا · أين قلبي · 01:00 صباحًا · الوتد · 02:00 صباحًا · أسمهان · 03:00 صباحًا · ريا وسكينة · 04:00 صباحًا · عائلة زيزو · 05:00 صباحًا · الوتد · 06:00 صباحًا · اختيار إجباري · 09:00 صباحًا · ﻵخر نفس · 10:00 صباحًا · الوتد · 11:00 صباحًا · عائلة زيزو · 12:00 مساءً · أين قلبي · 01:00 مساءً · أسمهان · 02:00 مساءً · ريا وسكينة · 03:00 مساءً · اختيار إجباري · 04:00 مساءً · ﻵخر نفس · 05:00 مساءً · الوتد · 06:00 مساءً · أين قلبي · 07:00 مساءً · ريا وسكينة · 08:00 مساءً

انتهينا متابعينا من تقديم تردد قناة اون دراما على نايل سات وسنوافيكم متابعينا بمواعيد مسلسلات التي تعرض عبر قناة اون دراما يوميا، كما سنقدم لكم بيان بمواعيد مسلسلات قناة اون دراما في رمضان.